【港股追蹤】大市抽升人人開心？　原來賴低左隻大藍籌

港股今日（6日）高開172點後愈升愈有，中午收市已經升超過800點，午後升勢持續，最多曾升超過1000點，高見26453點，最終收報26339，升966點，或3.8%，成交金額急增至2,508億元，屬近年新高。50隻藍籌股中，幾乎全綫上升，僅賴低兩隻早前熱炒的股份，分別是騰訊控股（00700）及中生製藥（01177）。

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中生製藥今日跌超過4.2%，收報14.26元，成表現最差藍籌；至於騰訊今早曾升至529元，再創歷史新高，不過高位沽壓甚重，午後最多曾跌逾1%，低見516元，全日收報520元，跌4.5元，或0.9%。

其實騰訊上月至計累升超過25%，遠跑贏大市同期升幅，期內其他藍籌股基本上未有發力。加上騰訊接連衝破幾個阻力位，創歷史新高後，現價預測市盈率約38倍，屬近年偏高水平，有機會在現水平先行整固，靠其他落後舊經濟股推高大市。

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