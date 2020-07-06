  • 30°C
香港時間 : 2020706日 (一) 19:17
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港股追蹤】大市抽升人人開心？　原來賴低左隻大藍籌

股樓投資 18:49 2020/07/06

分享：

港股今日（6日）高開172點後愈升愈有，中午收市已經升超過800點，午後升勢持續，最多曾升超過1000點，高見26453點，最終收報26339，升966點，或3.8%，成交金額急增至2,508億元，屬近年新高。50隻藍籌股中，幾乎全綫上升，僅賴低兩隻早前熱炒的股份，分別是騰訊控股（00700）及中生製藥（01177）。

相關文章：【港股追蹤】恒指升市莫估頂　呢間大行最樂觀睇3萬點

中生製藥今日跌超過4.2%，收報14.26元，成表現最差藍籌；至於騰訊今早曾升至529元，再創歷史新高，不過高位沽壓甚重，午後最多曾跌逾1%，低見516元，全日收報520元，跌4.5元，或0.9%。

其實騰訊上月至計累升超過25%，遠跑贏大市同期升幅，期內其他藍籌股基本上未有發力。加上騰訊接連衝破幾個阻力位，創歷史新高後，現價預測市盈率約38倍，屬近年偏高水平，有機會在現水平先行整固，靠其他落後舊經濟股推高大市。

iMoney全新網上專欄的內容請按此

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 古植平

騰訊控股（00700） 香港股票

上一篇文章

港區國安法正式生效港人趕移民台灣 移民顧問：「客人很急燥 電話Whatsapp已作出決定辦手續」

下一篇文章

分析師：睇好Tesla　未來一年股價吼2,000美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】租客拒負責一半維修費　業主：應否趕走租客？
【網民熱話】租客拒負責一半維修費　業主：應否趕走租客？
【移民英國】持BNO家長最想知道的十個問題 英國專家為你逐一解答
【移民英國】持BNO家長最想知道的十個問題 英國專家為你逐一解答
狠劈250萬沽維景灣畔　代理：另有內情　非賣樓移民
狠劈250萬沽維景灣畔　代理：另有內情　非賣樓移民
【步向財務自由】窮小子低位儲股票　10年擁7位數資產
【步向財務自由】窮小子低位儲股票　10年擁7位數資產
叫停第二家園計劃　馬來西亞：將重審制度
叫停第二家園計劃　馬來西亞：將重審制度
港區國安法通過後撻訂　內地客棄350萬離場
港區國安法通過後撻訂　內地客棄350萬離場