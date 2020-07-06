【樂齡科技】產品「貼地」方能普及化　社企推智能錶結合平安鐘

▲ 樂齡科技產品琅達致最「貼地」的效果不容易，長者安居協會行政總裁王虹虹表示，上月推出的的「一線通智能手錶」由策劃至推出市場就花了近兩年，目標為改善用戶體驗方面多下苦功，連帶減輕社區教育工作。

近年的樂齡科技產品愈見愈多，結合了安老服務及創新科技，但要在設計及開發上符合銀髮族的需求，達致最「貼地」的效果卻不容易。長者安居協會行政總裁王虹虹表示，此因素與樂齡科技產品能否普及化息息相關。

▲ 長者安居協會行政總裁王虹虹（張寶燕攝）

她提到，能否令長者輕易應用科技產品，也是協會面對的另一項重大挑戰，所以必須在改善用戶體驗方面多下苦功，連帶減輕社區教育工作。

如在上月推出的的「一線通智能手錶」，由策劃至推出市場，就花了近兩年；其間還受到新冠肺炎疫情的影響，一度延遲了研究小組試驗及生產進度。

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配合關顧服務員 緊急支援

▲ 該智能手錶結合平安鐘功能及連接手機，除了可以連結熱綫中心支援服務、設置定位追蹤以便家人知悉長者實時位置外，還備有通話及提示吃藥功能等。（受訪者提供圖片）

她分享，留意到市面上的智能手錶或裝置雖然先進且用途廣泛，齊集體格監測、位置搜尋、緊急求救、跌倒提示等功能：「惟大多欠缺完善配套，以及如何善用數據再提供第三方專業服務作後盾。」所以該協會就希望由此入手。

她解釋，其智能手錶所接收的數據及定位搜尋，同時連接至協會的7×24服務熱綫中心，由具經驗的關顧服務員提供緊急支援，能扮演「超級照顧者的角色」並且「Always On」（永久在綫）提供服務，同時能與長者的照顧者互補。

多番試驗 簡化錶面改良求救掣

在研究小組試驗後，就分別在設計求救掣、簡化時鐘錶面、滑動錶面清單方式等方面作出了改善。她分享稱，由原本只有手錶旁邊較突出的金色按鍵為求救掣，冀方便視力退衰的長者以觸感分辨。之後更添加可在錶面選項找到「紅心」按鍵，變成雙重求救掣；在致電功能的快速撥號清單上，就設有聯絡人圖片以助辨認；另在滑動錶面清單時，就由一般左右滑動，改成上下滑動，以配合患有早期認知障礙症的患者。

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記者：張寶燕