英國酒吧重開首個Super Saturday 酒客瘋狂喝下_ _萬升啤酒

英國喝酒文化一向盛行，有些老一輩的英國人，吃早餐的時候就會喝酒。受疫情及限聚令影響，英國人已經一段時間不能外出喝酒。英國當地防疫措施逐步放寬，周六（4日）酒吧在封鎖逾三個月重開，酒吧重開後的首個Super Saturday大受民衆歡迎。外媒統計酒類消費躍升，耗資2.1億英鎊，亦有專家估計英國人總共喝了1,500萬品脫（約逾700萬升）啤酒。

相關文章：【美國疫情】休斯敦檢測陽性率高達1/4 市長：醫療體系恐在兩周內崩潰

英媒報道，酒吧重開後酒吧區人頭湧湧，行人路及馬路上都站滿了人，看來民衆對疫情不太擔憂。雖然酒吧重開，但為免第二波疫情再度爆發，酒吧也有相關防疫措施，如設消毒液，改用即棄餐牌及保持社交距離等。

相關文章：【查新冠肺炎源頭】英媒指存武漢實驗室7年 來自雲南礦場蝙蝠

英國警察聯會主席阿普特（John Apter）表示，酒吧區重開的首個周六晚相當繁忙，很多醉酒客表現出極端情緒，更有個別警員遇襲，他坦言：「顯而易見的是，醉酒的人，不會遵守社交距離。」言談間存隱憂。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機