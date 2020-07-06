【室內設計】教琴Miss親手為父母設計220呎蝸居 　獲網民激讚：靚到賣廣告咁！

香港地上車難，如果買入細單位就要花點心思，想想如何增加空間感。近日區小姐在一個裝修群組中分享自己為父母設計的新單位，風格走復古奢華風，由於大部分傢俬都由區小姐在淘寶訂造尺寸，加上有相熟的裝修師傳，故只花費16萬港元就完成全屋裝修，設計獲其他網民大讃「根本係設計師！」，「強烈建議轉行」。

由於設計實在太專業，遭人質疑是賣廣告，區小姐一再澄清指她本人全職教鋼琴，只是對室內設計特別有興趣，「幾年前搞完自己間屋後，一直手癢，到父母要裝修時，立刻將滿腔熱情放落去。」

區小姐父母的新家實用面積約220呎，故此廳房做開放式，地台床加衣櫃加一排地櫃，再加大門邊的嵌入式鞋櫃，全在淘寶訂造尺寸，價錢大約為港幣2.5萬元。

廁所廚房方面需要重新裝修，包括重新鋪磚以及訂造廚櫃，由於廚櫃是裝修師傅負責在內地訂造，所以相對較貴，要價2萬多港元。

區小姐表示，廁所的鏡櫃、洗手盤櫃、花灑牆雲石磚，以至廚房用的鋅盤、全屋所有燈具、開關掣面等等，全也是在淘寶選購，至於全屋其他地磚、牆磚則是師傅帶她去元朗購買。

這次裝修連傢俬共花費大概16萬元，由設計到採購材料，均是由區小姐自己一手負責，而裝修師傅則負責執行操作，所以比較能夠壓縮費用。單計師傳人工已需要約12萬元，區小姐表示：「不過裝修師傅而家一定唔會係呢個價，因為當時我識人，佢收平咗我哋，我估你要加返3至5萬咁上下」。

有人認為單位細小，用深色會令空間感減少，區小姐則回答說：「絕對有諗過，但白色或淺色太易污糟顯舊，而我參考了不少圖，發現墨綠色撞大量白色櫃會擴闊返空間，而且加上黃銅鏡會擴闊空間感及反射光線，所以放膽一試。」

單位設計前圖片：

▲ 單位裝修前十分殘舊。（受訪者提供）

▲ 單位裝修前的廁所。（受訪者提供）

▲ 單位裝修前的廚房。（受訪者提供）

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