【騰訊股價】美銀證券料騰訊上季手遊收入大增69% 目標價看612元

▲ 美銀最新將騰訊目標價調升至612元，超越摩通成全城最牛

港股今日大成交上漲，騰訊 （00700） 近兩周發力創新高後，今日股價偏軟，逆市收跌0.9%，報520元，成交122億元。不過券商繼續唱好，美銀證券最新將騰訊目標價由522元調升至612元，超越摩通成為全城最牛。

美銀證券在報告中稱，預料騰訊第二季度收入繼續由《王者榮耀》、《和平精英》兩大重點遊戲帶動，《荒野亂鬥》雖然在次季推出，但預料會遞延入賬，該行預計騰訊第二季手遊收入按年增長將加快至69%，按季增長8%。

美銀又指，雖然遊戲用戶數及用戶時長相較首季回落，但用戶消費水平料可保持穩定甚至按季有增長，此外首季強勁的遞延收入亦將支持第二季度手遊收入表現。《地下城與勇士》手遊將成下半年焦點，但《Call of Duty Mobile》及《英雄聯盟》手遊獲批或會延誤。

廣告業務可能出現增長放緩，美銀證券稱，綫上商家縮減開支、綫下傳統廣告主又尚未完全從疫情恢復，騰訊上季廣告收入增長預測將放緩至21%。不過該行認為，騰訊推出新的廣告管理系統，為廣告主提供一站式服務，容許其在不同渠道開展營銷，效率提升將帶動未來廣告收入。

美銀預測騰訊第二季收入將按年增長27%至1130億元人民幣，維持「買入」評級。

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