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【印度疫情】病例全球第三高 臨時醫院用紙皮搭建病床

環球社會熱點 17:27 2020/07/06

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印度超越俄羅斯成為全球確診病例第三高的國家，更要用紙皮搭建病床以應付床位短缺的情況。

全球多國的新冠肺炎疫情有反彈跡象，印度增至69.7萬宗確診病例，已超越俄羅斯成為全球確診病例第三高的國家。由於確診人數持續增加，印度更將一間精神中心改建成臨時醫院，並用紙皮搭建病床，以應付床位短缺的情況。

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印度衛生部宣布，該國周日（5日）再增24,912宗病例，令確診病例增至69.7萬宗。印度周日也再有421名患者死亡，令死亡人數逼近2萬。印度於7月首5天，已增加超過10萬宗病例，單日確診數字更由上周四（2日）起，連續4日創新高。

根據美國約翰霍普金斯大學（John Hopkins University）的疫情追蹤數據，印度的確診病例已超越俄羅斯的68.6萬宗，成為全球病例第三高的國家，僅次於美國及巴西。

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印度的病例不斷增加，醫療設施也無法負荷。一間精神中心更改建成大型的臨時醫院及隔離設施。臨時醫院的面積等同約20個足球場，提供約1萬個臨時床位。臨時醫院内大部分床位都以紙皮搭建，並加上化學塗層來達到防水效果。

德里約有2,500萬人口，也是印度疫情的重災區，官員憂慮當地會於本月底增至超過50萬宗病例。德里部分酒店也改建成臨時醫療設施，部分婚禮場地及火車車廂經改裝後也會用於接收病人。

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印度目前仍然關閉學校、戲院、健身室及泳池，也規定民眾於公眾場合必須佩戴口罩。另外，當局也禁止舉行大型聚會，並強制要求商店和各類公共場所實施社交距離措施。

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責任編輯：何穎兒

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