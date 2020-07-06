業主移民美國　低市價沽東堤灣畔　代理：賣樓與港區國安法無關

港區國安法實施後，移民海外再成熱門話題，若看近月二手成交，更屢有業主賣樓移民，甚至有移民海外的業主，專登回港賣樓，減持香港資產套現。美聯李錦榮說，東涌東堤灣畔2座高層A室，實用面積544平方呎，剛減價20萬元，以670萬元易手，實用呎價約12,316元。

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據滙豐銀行網上估價顯示，上述單位約值736萬元，換言之，低市價66萬元。李錦榮說，考慮到單位座向及裝修，上述單位難以網上銀行估價水平出售，事實上，同類單位目前市價只約700萬元至710萬元，故上述單位屬低市價成交。

他續說：「業主已移民美國，是退休人士，單位原放租，剛租約期滿，因業主不想花心神打理，故決定賣樓套現，與港區國安法無關。」

事實上，近日屢有業主移民賣樓。市場消息指，上水欣翠花園1座低層C室，實用面積608平方呎，原叫價730萬元連車位出售，因打算陪子女到外地讀書，決定減價賣樓，終以633萬元易手，實用呎價10,411元，而車位則繼續以70萬元放售。

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