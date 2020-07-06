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內地山寨品牌魚目混珠 香港又有商號「中招」?

環球政經 18:27 2020/07/06

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內地山寨品牌層出不窮，手法有搶先註冊商標，反客為主, 港人熟悉的意大利金莎朱古力因被內地公司搶先註冊商標，被迫改名費列羅才可在內地巿場發售；還有「江西雙飛人」搶先註冊商標，令正身「法國雙飛人」要在內地巿場改名為「利佳薄荷水」等。另一種手法是魚目混珠，刻意讓人誤會，例如內地New Barlun仿美國運動品牌New Balance，簡寫都係NB；還有「喬丹體育」拿了Nike的「籃球之神」MJ的Air Jordan球鞋Logo做商標, 「正印」NB和MJ最終勝訴。近日又多一個例子，「中招」的是屈臣氏。

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內地出現一款新飲品名為「巴荔」蘇打汽泡水，新飲品出不足為奇，但這款飲品的膠樽上，其名字旁邊還有一行字「屈臣氏飲料（天津）有限公司」（下簡稱屈臣氏飲料（天津）。屈臣氏的「真身」，即香港長和（0001）旗下的屈臣氏集團，其內地公司廣州屈臣氏食品飲料有限公司即發聲明，指「屈臣氏飲料（天津）」並非其關聯公司，亦未有委托「屈臣氏飲料（天津）」生產任何產品，或授權使用屈臣氏商號或商標。並提醒消費者認清「廣州屈臣氏食品飲料有限公司」字樣才是正貨，並通過合法授權的銷售渠道購買。

「正印」屈臣氏食品飲料發聲明澄清。

內地傳媒就發現，這款「巴荔」蘇打氣泡水的生產商叫中山巿海心調味食品有限公司，而正身「屈臣氏」也表示從未跟中山這間公司有合作，也非關聯公司。據內地傳媒調查「屈臣氏飲料（天津）」去年4月才成立，註冊資本為1000萬元，公司業務包括食品、日用品、體育用品等。該公司的登記電話號碼，竟有221間公司登記，幾乎都是天津的公司，業務包括餐飲、傳媒、服裝設計。

 

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撰文 : 高富健

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