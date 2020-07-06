【存款收息】中小行2.5厘港元活期息吸客 力抗大行港元定存減息潮

▲ 大新力谷活期息2.5厘，抗衡滙豐及中銀相繼鬥減港元定存息。

7月甫開局，大行已鬥減港元定期存款息率，但亦有中小行卻另闢戰線，如大新銀行 （02356） 新推活期息最高2.5厘，惟須附帶條件，包括客戶使用旗下全新 360˚ 「易出糧」服務等。東亞 （00023） 及滙豐等大行今天（7月6日）卻減港元定存息。專家預計，中小業界以其它招數，冀逆市突圍，力吸新客及新資金。

大新銀行推出最新的 360˚ 「易出糧」服務，標榜高息及操作輕鬆為亮點，讓上班族享受較一般定存較高的利息，亦可透過單一戶口集中處理轉帳、繳費等服務；更方便客戶隨時捕捉投資機遇，為存款增值 。

由即日起至12月31日推廣期內，全新客戶現可即時體驗大新旗下「e直通遙距開戶申請」開立戶口， 特快開戶毋須現身， 即開即用出糧服務，可享額外活期存款年利率2.5厘等著數。

另外，港元一個月拆息兩連跌，今天僅報0.42厘的逾兩年新低，滙豐全面減港元定存短中長息，包括把3個月期下調0.3厘，新息率至險守1厘；半年期則削0.2厘，更失守1厘大關，低見0.9厘；一年期亦調低0.1厘，新報0.8厘。

專家指，半年結剛過去，中銀香港 （02388） 已率先於上周六（7月4日）全線砍港元定存短中長息，如今兩大發鈔行鬥劈息，料中小行再搶乘降息快車。

若只聚焦龍頭發鈔行，滙豐對上一次減息是半年結前、即6月22日；至於競敵中銀打從6月17日以來，至今已5度劈息，上周六把3個月及半年齊削0.3厘。

而觀乎今年首5個月的吸存戰市況，大都是獅子銀行先出手，其他銀行才跟隨。不過，自6月起形勢稍變，中銀頻頻減，更帶頭先開刀。

另一發鈔行、渣打亦於上周五（3日）短減長加，調升半年及一年存息，當中加幅最大是一年期，上升0.3厘至0.95厘；半年期則微升0.05厘，新息率跟一年看齊。

此外，渣打卻減一個月短存，原本的息率已超低，僅得0.25厘；新近再減0.1厘後，至乍現0.15厘。

經新一輪調息浪，比併3間發鈔行的港元定存息，目前渣打長息的減幅相對輕手，頓變大行中最高息，如一年存息以渣打的0.95厘居首，跑贏滙豐的0.8厘；而中銀於上周六削低0.1厘後，至僅得0.75厘。

半年期存息方面，渣打亦以0.95厘，險勝滙豐的0.9厘，及中銀的0.8厘；3個月期存息，渣打為1.15厘，超前滙豐及中銀的1厘。

那邊廂，中銀卻另闢戰線，搶攻針對政府向市民派錢一萬元，新客戶斥10萬元存3個月港元定存享4.3厘，但須附帶條件才賺息逾千元。原本稱冠大半年的工銀亞洲4.2厘，因而滑落至季軍；但不及冠絕全城的10厘。

政府的現金派發計劃於6月21日開始接受登記，但各大小銀行已爆搶客戰，信銀國際新推名為 「全民一萬、 通通有賞」的特別優惠，由6月28日至8月31日，現有客戶透過網上理財，又或inMotion動感銀行，成功登記「轉數快」，並綁定信銀國際戶口為轉數快預設戶口，同時利用上述動感銀行，敍造最多1萬元，3個月定期存款可享高達10厘息。這優惠同樣適用於新客戶，萬元客期內賺盡亦只是250元。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪