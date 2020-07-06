港區國安法正式生效港人趕移民台灣 移民顧問：「客人很急燥 電話Whatsapp已作出決定辦手續」

「港區國安法」上周二（6月30日）刊憲並即時生效，不少港人萌生移民決定，手持BNO的人士或考慮移民英國的可能性，事實上，移民門檻較低的台灣，也是港人另一個熱門選項之一。

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自5月22日時「港區國安法」消息一出，專營台灣移民服務的朗峰國際移民有限公司董事林耀宗已向《iMoney》透露公司接獲的移民查詢和申請大幅上升10倍。過去一個多月，林耀宗指公司每天的預約及查詢仍爆滿，「我們電話8線全部打滿， 由早上8點到晚上10點也要跟進客人的查詢，客人查詢的確非常多。」



及至上周二，林耀宗指「港區國安法」正式生效，他感到港人的移民意欲更迫切，「港人的耐性更低、很急燥，很多客人在查詢後馬上作出決定，甚至部全在電話中、email中，甚至whatsapp中已作出移民台灣的決定，我們請他們帶齊資料後，見面第一次已直接簽合約。」換言之，客人更急確認辦移民手續，「為求跟我們見面，有客人要求跟我們在早上7點或晚上11點見面。」

▲ 朗峰國際移民有限公司董事林耀宗表示，近日港人更迫切移民台灣

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為何客人那麼心急要趕辦手續﹖林耀宗解釋，是他們對前景感到緊張、擔心，更怕政府出招不準移民、不準辦理「良民證」等。不過，最近英國宣布向BNO持有人提供入籍途徑，澳洲亦表示繼續歡迎香港人，有否影響港人移民台灣的決定?林耀宗指，影響只屬輕微，「始終台灣的定位跟西方國家不同， 所以影響不大。」

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他又指，有意移民台灣的港人有愈來愈年輕的跡象，「以往後生都會話留香港『揾食』，但現在他們的想法已有改變，我們不少客人是30餘歲，更有一位客人只有23歲，剛大學畢業就來辦手續。」

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