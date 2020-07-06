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【新冠肺炎】英媒：病毒「近親」7年前首現雲南礦坑

環球社會熱點 17:12 2020/07/06

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英媒引述中國研究報告報道，中國早在2013年已經在雲南墨江發現新型冠狀病毒的「近親」病毒，病源非常相似，專家採集樣本後代會武漢的實驗室作進一步研究。

全球大流行的新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情未歇，調查病毒源頭再有新發現。英媒引述中國研究報告報道，中國早在2013年已經在雲南墨江發現新型冠狀病毒的「近親」病毒，病源非常相似，專家採集樣本後代會武漢的實驗室作進一步研究。

英國《星期日泰晤士報》（The Sunday Times）報道引述一份調查表示，在2012年，曾有6名30至63歲的男工人在雲南墨江地區一個廢棄礦坑清理蝙蝠糞便，結果6人先後出現嚴重肺炎，其中3人死亡。

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患者先後出現類似感染這次新型冠狀肺炎病毒的徵狀，包括39度高燒、肋骨疼痛和咳嗽等症狀，其中5人更有呼吸困難。治療過程中，患者曾接受登革熱、日本腦炎、流行性感冒、沙士病毒（SARS）的檢測，但結果均呈陰性。

翌年，由中國科學院武漢病毒研究所研究員石正麗帶領的科學家團隊從276隻蝙蝠採集糞便樣本，送到武漢的實驗室進行研究和分析。2016年發表的結果顯示，有一半的蝙蝠都帶有冠狀病毒，而有些蝙蝠更帶有超過一種以上的病毒。

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至去年底，內地多個城市爆發新型冠狀肺炎疫情，石正麗在《自然》（Nature）上發表的論文表示，新冠肺炎病毒與蝙蝠樣本RaTG13相似度達96.2%，屬於「近親」病毒，與沙士冠狀病毒來自不同譜系，由此斷定新冠肺炎病毒源頭是蝙蝠。RaTG13正是2013年從從雲南廢棄礦坑採集的樣本，但報道指，團隊因其與沙士病毒相似度不夠高，而沒有深究。

有份研究的英國專家表示，去年出現的新冠肺炎病毒並非源自於武漢的市場，而是雲南墨江農村地區的廢棄礦坑等地方散播，病毒或在中國南部的動物身上，透過與交易有關的染病人類或動物帶到武漢。

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另外，有研究人員認為，科學家在雲南採集的病毒與RaTG13的基因排序百分百吻合，跟新冠病毒的相似度也有98.7％，質疑相關病毒與全球大流行的新冠病毒出現有關。倫敦衛生與熱帶醫學院專家希伯德（Martin Hibberd）反駁指出，兩種病毒非一樣，認為要從一種病毒變成另一種病毒是異常困難的。

記者：葉芷樺
 

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