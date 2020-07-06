【疫境迎難】社企疫下組團隊應變　銀髮用品朝智能進發

▲ 年初疫情轉趨嚴重，大批長者因欠缺抗疫物資、不敢外出等，抑鬱及焦慮等個案情況持續上升。社企長者安居協會的內部團隊、在2月至7月展開抗疫行動，解決燃眉之急。

港人連月來因新冠肺炎疫情，經歷了一段漫長又痛苦的日子，其中更有不少長者因社會福利署轄下的長者日間護理中心暫停服務多時，飽受心理壓力。社企長者安居協會行政總裁王虹虹表示，團隊在是次疫情中緊急應變，須在保障自身安全的同時，無間斷繼續為有需要長者提供支援，為她由2018年中上任至今，最深刻及具挑戰的任務。

王虹虹指，由於要顧及義工團隊的安全，決定成立由內部團隊、在2月至7月期間展開抗疫行動，包括派發抗疫物資及提供支援服務等，解決燃眉之急。不過要安排恰當的物資派發方式，令她與團隊十分懊惱。

若要本已感到徬徨的長者排長龍領取物資，隨時反令情況混亂、影響長者安危。

▲ 長者安居協會行政總裁王虹虹表示，在今年2至7月期間展開的抗疫行動，是她由2018年中上任至今，最深刻及具挑戰的任務。（張寶燕攝）

於是就與團隊商討，先從協會掌握的數據當中，將獨居、長期病患、無緊急聯絡人的長者列為優先處理個案；然後以慰問方式致電，同時評估其抗疫物資是否充足、情緒及身體健康狀況、覆診取藥的情況、家中清潔狀況等。

▲ 她透露，至上月底，已致電6.2萬位長者評估情況，共派發15萬份抗疫物資包括口罩、洗手液、團體捐贈心意卡等，以及完成1,000宗免費上門清潔及護理服務。（長者安居協會fb圖片）

▲ 該社企留意到長者的情緒支援個案有持續增長的趨勢，需要社工處理的個案較去年同期上升105%。今年2月至6月初，則共有1,055宗社工處理個案，當中372宗需要進一步情緒支援，個案較去年同期上升95%。（本報資料圖片）

曾接長者萌死念 成員快速支援

最印象深刻、令團隊感到擔憂的是，曾經有長者致電，表示因為欠缺口罩等抗疫物資而想尋死。當時恰好有市民捐贈20個口罩，便馬上派出抗疫團隊成員探訪，安撫並提供支援予該名長者。

＞＞＞【疫市營商】建造業難增人手 創新科技助吸納人才

＞＞＞【保就業計劃】政府公布第三批僱主名單 中原地產獲逾億補貼（附名單連結）

續夥科技公司試驗 推新產品及服務

此外，在是次疫情中，令她留意到應用遙距監測、雲端系統、智能家居系統等作配合協助提供服務，將會是未來發展的趨勢與方向。其計劃在未來兩年內，每年能推出3至4項產品或服務，並將繼續夥拍如科技公司、商業機構、醫管局、大學等，推出不同試驗項目。

▲ 而日前就完成了為期3年的長者智能家居試驗，以掌握更多智能家居技術應用以改良服務，所以在發展藍圖中，亦期望加入有關元素。（長者安居協會fb圖片）

＞＞＞【創業兵團】港初創斥資千萬研「掛畫音箱」 科技融合藝術打造蝸居

記者：張寶燕