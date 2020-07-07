  • 29°C
香港時間 : 2020707日 (二) 08:57
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫市營商】本地企業自求多福　5招減營運成本

商業 08:00 2020/07/07

分享：

新冠肺炎爆發，企業應多留現金，方為上策，唯近日不少公司或因資金週轉不靈而裁員甚至倒閉，是以近月失業率亦迎來15年高位。（資料圖片）

雖然近月本地疫情稍緩，但疫情衝擊各行業的影響正逐步浮現，尤其是本地零售業，數字下跌趨勢持續，本地以致國際品牌零售店相繼關門。世勤律師事務所合夥人梁家茵表示，本地確診案例已經逐漸下降，疫情亦逐漸穩定，但旅遊業及酒店業仍然面對龐大的經濟衝擊。

我認為對該等行業或其他同樣面對龐大經濟衝擊的行業而言，資金流動是現階段最為關鍵的。 

世勤律師事務所合夥人梁家茵表示，減薪、縮短工時及福利為最直接有效的節流方式。 但當公司決定推行該等措施時，建議公司應先徵詢員工，由於薪酬及工時為僱傭合同中較為重要的條款，因此若公司減薪或縮短工時，必須獲得僱員的同意。（受訪者提供圖片）

留充裕現金是皇道

艱難時期，無論是大中小型公司，多留現金，方為上策。唯近日不少公司或因資金週轉不靈而裁員甚至倒閉，是以近月失業率亦迎來15年高位。梁表示，雖然很多公司的第一直覺都認為裁員可以紓困，實際上公司亦可考慮其他減低營運成本的選項。

  • 減薪；
  • 縮短工作時間並就薪金作出相應調整；
  • 減少或取消員工附帶福利；
  • 凍薪；
  • 安排員工拿取有薪年假或無薪假期；

「以上選項不僅可以減低公司短期內，因裁員而引致的成本及費用，更可為公司省下將來因需要聘請和培訓新員工的長期開銷。 」

疫情下，本港零售市道慘淡，人去樓空，不少企業都難以支撐下去，裁員或門市關閉成為常態。（資料圖片）

梁亦指出，減薪、縮短工時及福利為最直接有效的節流方式。 「然而，當公司決定推行該等措施時，我建議公司應該先徵詢員工同意，由於薪酬及工時為僱傭合同中較為重要的條款，因此若公司減薪或縮短工時，必須獲得僱員的同意。 」

法律角度：扣起薪資需返還

梁透露，至於「凍薪」的選項，一般的安排為先將僱員一部分的薪資扣起，日後再支付已扣起的工資予員工。「 雖然我們形容該安排為「凍薪」安排，從法律角度而言，該安排實際上為暫時性的減薪措施，即是扣起的薪資將在日後返還，公司若推行此措施亦須獲取僱員同意。」 

從法律角度而言，「凍薪」選項，一般的安排為先將僱員一部分的薪資扣起，日後再支付已扣起的工資予員工。（資料圖片）

另外，很多大機構亦安排僱員放無薪假期或有薪年假。「在香港，年假共分為兩類：法定年假，即香港《僱傭條例》項下規定的年假日數；及公司發放法定年假以外的任何額外年假。在諮詢僱員之後, 僱主有權安排僱員放法定年假。很多僱主都鼓勵其僱員現在放有薪年假，以避免在年底的時候累積太多年假。」 

>>>【消費優惠】購物有咩買？　零售折扣和你看（不斷更新）

>>>【派錢1萬】零售+食肆　一文看清商場各優惠

至於中小企業方面，政府最近推行的保就業計劃將會是一大紓困方案。政府會提供為期6個月的工資補貼，以每名員工50%工資作基礎計算，工資上限為1.8萬港元，補貼上限9,000港元。 「第一輪抗疫基金將涵蓋6至8月，共三個月的工資補貼，申請於6月14日截止。 第二輪抗疫基金將涵蓋9至11月共3個月的工資補貼，將於8月開放申請。」

本報記者：李彥煒

相關文章

【疫市營商】麥當勞重量級魚柳系列新登場　購買即送禮品乙份
2020/07/06
【疫市營商】麥當勞重量級魚柳系列新登場　購買即送禮品乙份
【疫市營商】建造業難增人手　創新科技助吸納人才
2020/07/06
【疫市營商】建造業難增人手　創新科技助吸納人才
【疫市營商】90後銀行MT變身英文KOL　月營業額達6位數
2020/07/04
【疫市營商】90後銀行MT變身英文KOL　月營業額達6位數
【疫市營商】疫情生意跌近7成　二手服裝店轉型自救
2020/07/03
【疫市營商】疫情生意跌近7成　二手服裝店轉型自救
失業 就業 裁員 疫情 酒店 經濟 行業 零售 年假 無薪假

上一篇文章

【疫市營商】外送平台夏日出招吸客　戶戶送消費贈沙灘八寶袋

下一篇文章

【英國品牌】Pret A Manger英國裁1000人　料經濟復甦緩慢
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【保就業計劃】港府公布第二批僱主名單　 98%為中小微企
【保就業計劃】港府公布第二批僱主名單　 98%為中小微企
【疫市營商】麥當勞重量級魚柳系列新登場　購買即送禮品乙份
【疫市營商】麥當勞重量級魚柳系列新登場　購買即送禮品乙份
【疫市營商】麥當勞推VALUE MONDAY　逢周一送總值200元優惠券
【疫市營商】麥當勞推VALUE MONDAY　逢周一送總值200元優惠券
【新冠肺炎】酒店接待檢疫人士房間爆滿　盤點價格及限制（附酒店表）
【新冠肺炎】酒店接待檢疫人士房間爆滿　盤點價格及限制（附酒店表）
【保就業計劃】政府公布第三批僱主名單　中原地產獲逾億補貼（附名單連結）
【保就業計劃】政府公布第三批僱主名單　中原地產獲逾億補貼（附名單連結）
【政府派錢1萬】派錢帶動「消費黃金檔期」？　關焯照：情況非如此樂觀
【政府派錢1萬】派錢帶動「消費黃金檔期」？　關焯照：情況非如此樂觀