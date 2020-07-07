【疫市營商】本地企業自求多福　5招減營運成本

▲ 新冠肺炎爆發，企業應多留現金，方為上策，唯近日不少公司或因資金週轉不靈而裁員甚至倒閉，是以近月失業率亦迎來15年高位。（資料圖片）

雖然近月本地疫情稍緩，但疫情衝擊各行業的影響正逐步浮現，尤其是本地零售業，數字下跌趨勢持續，本地以致國際品牌零售店相繼關門。世勤律師事務所合夥人梁家茵表示，本地確診案例已經逐漸下降，疫情亦逐漸穩定，但旅遊業及酒店業仍然面對龐大的經濟衝擊。

我認為對該等行業或其他同樣面對龐大經濟衝擊的行業而言，資金流動是現階段最為關鍵的。

▲ 世勤律師事務所合夥人梁家茵表示，減薪、縮短工時及福利為最直接有效的節流方式。 但當公司決定推行該等措施時，建議公司應先徵詢員工，由於薪酬及工時為僱傭合同中較為重要的條款，因此若公司減薪或縮短工時，必須獲得僱員的同意。（受訪者提供圖片）

留充裕現金是皇道

艱難時期，無論是大中小型公司，多留現金，方為上策。唯近日不少公司或因資金週轉不靈而裁員甚至倒閉，是以近月失業率亦迎來15年高位。梁表示，雖然很多公司的第一直覺都認為裁員可以紓困，實際上公司亦可考慮其他減低營運成本的選項。

減薪；

縮短工作時間並就薪金作出相應調整；

減少或取消員工附帶福利；

凍薪；

安排員工拿取有薪年假或無薪假期；

「以上選項不僅可以減低公司短期內，因裁員而引致的成本及費用，更可為公司省下將來因需要聘請和培訓新員工的長期開銷。 」

▲ 疫情下，本港零售市道慘淡，人去樓空，不少企業都難以支撐下去，裁員或門市關閉成為常態。（資料圖片）

梁亦指出，減薪、縮短工時及福利為最直接有效的節流方式。 「然而，當公司決定推行該等措施時，我建議公司應該先徵詢員工同意，由於薪酬及工時為僱傭合同中較為重要的條款，因此若公司減薪或縮短工時，必須獲得僱員的同意。 」

法律角度：扣起薪資需返還

梁透露，至於「凍薪」的選項，一般的安排為先將僱員一部分的薪資扣起，日後再支付已扣起的工資予員工。「 雖然我們形容該安排為「凍薪」安排，從法律角度而言，該安排實際上為暫時性的減薪措施，即是扣起的薪資將在日後返還，公司若推行此措施亦須獲取僱員同意。」

▲ 從法律角度而言，「凍薪」選項，一般的安排為先將僱員一部分的薪資扣起，日後再支付已扣起的工資予員工。（資料圖片）

另外，很多大機構亦安排僱員放無薪假期或有薪年假。「在香港，年假共分為兩類：法定年假，即香港《僱傭條例》項下規定的年假日數；及公司發放法定年假以外的任何額外年假。在諮詢僱員之後, 僱主有權安排僱員放法定年假。很多僱主都鼓勵其僱員現在放有薪年假，以避免在年底的時候累積太多年假。」

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至於中小企業方面，政府最近推行的保就業計劃將會是一大紓困方案。政府會提供為期6個月的工資補貼，以每名員工50%工資作基礎計算，工資上限為1.8萬港元，補貼上限9,000港元。 「第一輪抗疫基金將涵蓋6至8月，共三個月的工資補貼，申請於6月14日截止。 第二輪抗疫基金將涵蓋9至11月共3個月的工資補貼，將於8月開放申請。」

本報記者：李彥煒