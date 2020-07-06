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【港股追蹤】A股定價大折讓照升　3個原因或顯示中芯未升夠

股樓投資 18:39 2020/07/06

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中芯國際（00981）股價升勢相信另好多人一地眼鏡碎，因為呢隻股的累積升幅非常驚人，一個月內足足翻一倍。今早公司公布A股定價，發行價格為每股27.46元人民幣，折算約30港元，較前收市價低近一成。不過今日股價反而就再爆升多兩成，收市40.1元，意味與今日收市價大折讓去到近25%，到底什麼原因令中芯今日繼續熱炒？

首先，雖然集團A股定價較港股有唔少折讓，但今日集團再抽升多兩成，相信是市場憧憬集團之後首日掛牌可能大幅上升。之前多隻科創板股份一上市即錄翻倍升幅，故A股定價愈低反而可能會惹來內地股民熱炒，股價隨時翻兩翻，些微折讓顯得不足為懼。

第二，今次集團A股上市，即受明星基金追捧，引入多達26名戰略投資者。出手最多的是國家集成電路產業投資基金，共認購35.18億元。另有兩家主權基金，分別為新加坡政府投資公司（GIC）認購33.17億元；阿布扎比投資局（Abu Dhabi Investment Authority）認購約5億元。就連官媒人民日報都認購3億元。多間知名國企參股，集團股價可能仲有得玩多一陣。

第三，集團現價急升唔少，但股份貴唔貴好多時是與同業比較。集團今次在A股的招股書中提到另一內地上市對手華潤微電子（滬：688396），原來今年華潤微電子在科創板上市，招股價為12.8元人民幣，今日已升至59.45元人民幣，累升幾倍有多（註：今日都急升15.8%），估值早已水漲船高。作為龍頭，中芯有望獲更高估值。現時華潤微電子市賬率超過5倍，中芯市賬率則為3.3倍。

撰文 : 投資組

中芯國際（00981） 香港股票 A股

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