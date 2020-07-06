  • 32°C
香港時間 : 2020706日 (一) 17:45
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港股追蹤】恒指升市莫估頂　呢間大行最樂觀睇3萬點

股樓投資 17:00 2020/07/06

分享：

港股今日氣勢如虹，恒指升近千點，收報26339點。正所謂升市莫估頂，外資大行傑富瑞（Jefferies）最新報告指出，受惠香港銀行同業拆息(HIBOR)回落、由美國聯儲局引起的貨幣基礎膨脹、酒店入住率上升，新股上市興旺、港元仍與美元掛鉤，相信在香港上市的企業利潤可能才剛剛開始回升，看好恒指可上30000點。

該行稱，恒指成份股包括50隻股票，涵蓋香港和內地的公共事業、內地保險和銀行，因大多數股票距離52周的高位還有一段距離，預計許多企業將在2020年實現盈利。但該行認為，投資者忽略在過去三個月中，有18家公司的收益修正已經顯示出積極的變化，且修正動量的百分比高於期內。

相關文章：【宏觀中國】上證暴漲5.7%　滬深兩市天量成交創5年新高

報告指，香港很可能會連續兩年陷入衰退，但開始見到復甦苗頭，今年5月香港製造業PMI反彈至43.9，而零售銷售指標同比則從-44.7回升至-33.9。而中概股二次上市的浪潮，新股上市正在加速發展。僅在幾天前，金管局宣佈在粵港澳大灣區推出跨境財富管理連接試點計劃。在激勵措施和折扣的推動下，新樓銷售升至13個月高位2,136個，而交易額連續第五個月上升至705.9億港元。

撰文 : 李兆明

恒生指數 香港股票

上一篇文章

【新股IPO】金融街物業首日掛牌無令投資者失望　一手賬面賺2,100元

下一篇文章

【樓市現象】唔通又同港區國安法有關﹖持貨29年長情業主沽峰景大廈2房　
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

港區國安法通過後撻訂　內地客棄350萬離場
港區國安法通過後撻訂　內地客棄350萬離場
【網民熱話】租客拒負責一半維修費　業主：應否趕走租客？
【網民熱話】租客拒負責一半維修費　業主：應否趕走租客？
叫停第二家園計劃　馬來西亞：將重審制度
叫停第二家園計劃　馬來西亞：將重審制度
【移民英國】持BNO家長最想知道的十個問題 英國專家為你逐一解答
【移民英國】持BNO家長最想知道的十個問題 英國專家為你逐一解答
【步向財務自由】窮小子低位儲股票　10年擁7位數資產
【步向財務自由】窮小子低位儲股票　10年擁7位數資產
狠劈250萬沽維景灣畔　代理：另有內情　非賣樓移民
狠劈250萬沽維景灣畔　代理：另有內情　非賣樓移民