【港股追蹤】恒指升市莫估頂　呢間大行最樂觀睇3萬點

港股今日氣勢如虹，恒指升近千點，收報26339點。正所謂升市莫估頂，外資大行傑富瑞（Jefferies）最新報告指出，受惠香港銀行同業拆息(HIBOR)回落、由美國聯儲局引起的貨幣基礎膨脹、酒店入住率上升，新股上市興旺、港元仍與美元掛鉤，相信在香港上市的企業利潤可能才剛剛開始回升，看好恒指可上30000點。

該行稱，恒指成份股包括50隻股票，涵蓋香港和內地的公共事業、內地保險和銀行，因大多數股票距離52周的高位還有一段距離，預計許多企業將在2020年實現盈利。但該行認為，投資者忽略在過去三個月中，有18家公司的收益修正已經顯示出積極的變化，且修正動量的百分比高於期內。

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報告指，香港很可能會連續兩年陷入衰退，但開始見到復甦苗頭，今年5月香港製造業PMI反彈至43.9，而零售銷售指標同比則從-44.7回升至-33.9。而中概股二次上市的浪潮，新股上市正在加速發展。僅在幾天前，金管局宣佈在粵港澳大灣區推出跨境財富管理連接試點計劃。在激勵措施和折扣的推動下，新樓銷售升至13個月高位2,136個，而交易額連續第五個月上升至705.9億港元。