【下半年部署】下半年要留意的10隻股票 (六)

本文繼續和大家分享，下半年必須留意的10大股票。

中美角力及疫情潛在反彈，都是下半年市場注視的事件。當中中美角力驅使一眾在美國上市的中國概念股，如阿里巴巴(09988)、網易(09999)、京東(09618)等先後回本港上市，中概股回流現象相信會在下半年延續。另一方面，內地股市踏入下半年牛氣沖天，連帶本港上市的一眾中資股，也被北水積極追捧，加上「跨境理財通」快將開通，有望推動股票交投，上述因素隨時推動港股日均交投，有機會實現結構性上升。

港交所(00388)

若然成交續創高位，具備壟斷地位的港交所(00388)或成最大贏家，推動該股衝破近年主要阻力300元，升勢似仍未盡。展望下半年，百度、拼多多、好未來、騰訊音樂等都有機會登錄本港股市。上述企業由於市值及價值俱屬龐大，一旦決定上市，屆時集資金額，以至港交所潛在的上市費收入，相信亦十分可觀。而且，一旦上述中概股在港上市，一眾輪商相信也會推出，追蹤阿里巴巴等中概股的衍生產品，進一步推升港股交投及港交所收入。

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內地股市此刻也提供推動港股成交的動力，官媒《中國證券報》形容A股市況為「健康牛」，並指A股有必要、有條件、有基礎進入健康牛市。周一A股萬億成交之外，滬深港通總成交也逼近2,000億元。資金熱炒中資股下，同日港股主板成交亦急升至2,500億元。若這強勁的開局在下半年延續下去，具備獨特地位的港交所，高處未算高。

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