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【吉利股價】吉利6月銷量按年增21%　高升15%後減速（第二版）

金融經濟 10:15 2020/07/07

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吉利6月銷量按年增21%。

吉利汽車 （00175） 周一公布， 連同合資企業在內，6月汽車總銷量約為11萬部，按年增長21%，按月增長1%。吉利表示，儘管由於新型冠狀病毒的爆發，中國汽車市場的整體銷售表現在首季受到嚴重影響，但在第二季度展現出強勁復蘇，管理層團隊決定維持2020年全年141萬部的銷量目標。

吉利今早股價一度大升逾15%至18.9元，至上午10時15分，吉利股價升5.7%，報17.34元，成交27.88億元。

單計6月，吉利在中國市場銷出10.6萬部汽車，按年增長約25%；出口銷量為4109部，按年下跌34%。

吉利上半年總銷量為53萬部，較去年同期減少約19%，僅達全年銷量目標141萬部的38%。截至6月底，轎車､運動型多用途車及多用途汽車的總銷量分別為37,154部､ 70,167部及2,808部。

6月份，吉利合資的領克（Lynk & Co）汽車總銷量為13,214部，按年增長約53%，為過去7個月以來的最高單月銷量水平。相關文章︰【車股股價】吉利半日升9%　同系Volvo與Google 合訂自動駕駛技術標準

吉利傳有意入股電動車公司拜騰 後者陷財困擬暫停中國業務

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