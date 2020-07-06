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美國伊斯蘭領袖奇論：權貴藉疫苗降世界人口

環球社會熱點 16:51 2020/07/06

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美國伊斯蘭領袖Louis Farrakhan稱權貴藉疫苖降低世界人口，籲切勿接種。（資料圖片）

新型冠狀病毒疫情持續，美國確診人數增長速度加快，醫學界全力研發疫苗。惟美國有伊斯蘭教領袖對疫苗抱懷疑態度，呼籲信眾切勿接受相關疫苗，聲稱疫苗是微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）等權貴降低地球人口計劃的一部分。激進、欠根據言論引起關注。

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現年87歲的美國伊斯蘭教領袖Louis Farrakhan，於非裔伊斯蘭主義組織伊斯蘭國度（Nation of Islam）芝加哥總部發表講話，呼籲支持者及非裔社區領袖，避免接受西方科學家研發的疫苗或藥物。

他聲稱，微軟（Microsoft）創辦人蓋茨及美國國家過敏症和傳染病研究所主任福西（Anthony Fauci）正策劃行動，讓數以億計的人接受疫苗，以降低地球人口。不過他未能提出令人信服的證據。

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他的講話內容富爭議性，與反疫苗人士的陰謀論同出一轍，亦令人聯想起美國部分極端保守派的講法，他們認為福西刻意透過封鎖炮製經濟災難，以將總統特朗普（Donald Trump）拉下台。

美國反疫苗呼聲甚囂塵上，美國有線電視新聞網（CNN）的民調顯示，有3分1美國人不願接種疫苗。反疫苗人士不斷散播被認為缺乏根據的疫苗有害論，如聲稱疫苗會導致兒童出現自閉症等。

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責任編輯：文青青

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