市場波動未平 環境好壞參半

隨著經濟活動逐步重啟，各地政府逐漸放寬封鎖措施，加上財政及貨幣措施提供支持，帶動股市向好。惟經濟數據及企業業績所受的影響顯示經濟前景尚未明朗。同時，中美關係近期緊張局勢重現，市場或面臨更大波動。

成長型股票表現穩健

鑑於各國放寬對商業活動的限制並逐漸恢復經濟活動，全球市場自3月低位上升近四成。股票市場迅速反彈看似反映了經濟活動復甦並逐漸重回「常態」，然而經濟現實或比股市悲觀。受新冠疫情衝擊最嚴重的行業中，有不少放無薪假的僱員面臨失業的可能性，疫情亦令愈來愈多企業面臨危機。而社交隔離措施改變消費行為，例如網購及網絡媒體服務需求激增，則帶動成長型股票在疫情下依然表現穩健。疫情出現前，價值型股票績效一直落後於成長型股票，或有待經濟有明確增長方可實現大幅反彈。因此現時不少投資者繼續追捧成長型股票而看淡周期性股票。

中美關係再度緊張

由新冠肺炎疫情以及香港問題引發的爭議，令中美關係再次迅速變得脆弱。原本市場憧憬去年中美第一階段貿易協議可解決的緊張局勢再度浮現、甚至升級，包括美國對中國公司的制裁、違反第一階段貿易協議的威脅以及美國提出可能會取消香港的特殊地位。距離美國總統大選僅數個月，特朗普政府很可能繼續對中國施壓，並保持貿易方面的強硬立場以爭取選民的支持。儘管市場在2019年末曾憧憬中美關係得以修補，但隨著近期緊張局勢重現，市場或會出現更波動的局面。

歐盟財政刺激措施加碼

歐盟計劃宣布前所未有的高達7,500億歐元的財政刺激方案，以協助成員國抵禦經濟衰退。計劃料包括5,000億歐元的貸款及以2,500億歐元的補助金，資金將透過發行泛歐洲債券籌集。所有成員國必須批准方案，而隨著成員國就計劃細節繼續進行磋商，預計向來有「節儉四國」之稱的奧地利、瑞典、丹麥和荷蘭等成員國將出現反對聲音，傾向只以貸款形式提供協助。雖然這項方案標誌著歐盟成員國之間共同承擔債務及加強財政連繫，但仍未清楚其規模是否足以令歐盟擺脫由新冠疫情所引發的經濟衰退及潛在的財政連繫可能帶來的長期影響。

環顧新興市場，中國疫情相比其他區內國家較為穩定，為整體市場提供支持。而不少區內國家欠缺控制疫情的基礎衛生設施，亦需要更多經濟增長措施。美聯儲的寬鬆政策為區內央行放鬆銀根創造了條件，而新興市場資產估值相對已發展市場仍然吸引。