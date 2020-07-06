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【樓市現象】唔通又同港區國安法有關﹖持貨29年長情業主沽峰景大廈2房　

股樓投資 16:40 2020/07/06

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《港區國安法》已正式刊憲，並於周二（6月30日）晚上11時生效，有部份人士憂慮此舉影響香港前景，怕對香港樓市帶來衝擊，市場上的確出現減價達10%，或低於市價的成交，九龍站上蓋豪宅及西貢區屋仔成重災區。不過，觀察二手市場大部份成交個案，未見出現大幅劈價的現象。


日前一名持有北角半山峰景大廈單位達29年的長情業主沽出單位，是否跟《港區國安法》有關﹖中原豪宅北角半山區域營業董事梁惠卿透露，峰景大廈中高層B室，實用面積1,324平方呎，為2房間隔，坐擁巨廳巨房，附有工人套房，業主以2,620萬元將單位連車位易手，折合平均實用呎價19,789元。

【樓市現象】港區國安法生效後業主加快沽貨 市場再湧現減價10%成交


值得留意的，是上述成交單位的原業主在1991年以290萬元買入該單位，持貨29年，帳面獲利2,330萬元，單位升值超過8倍，賺幅幾乎是一個單位的樓價。為何業主選擇在這時間沽貨﹖梁惠卿透露，單位原業主為公司名義持有，一直用作收租用途，公司持有多項物業如上述單位，以及寫字樓單位，由於持有者的年事已高，較難管理多項物業，決定沽出物業沽現。

【新盤戰報】SEA TO SKY次輪沽56%銷情稍回落　KOKO HILLS旺場加推80伙 折實均價2.1萬


梁惠卿指，自《港區國安法》已正式刊憲北角，半山區一帶業主持正面反應，部份有意減價沽貨的放盤業主，近日更再以原價放盤，「如之前有個客人打算將單位以3,000萬元放盤，其後因市況而減至2,800萬元；自《港區國安法》正式落實後，他跟我說要將單位回復至3,000萬元放盤，若客人有興趣的話再向他還價。可見普遍業主認為《港區國安法》制定後樓市將更穩定，心態上已對後市更樂觀。」

【筍盤推介】新淨靚裝可即入住勁近港鐵站 叫價比同類低水4%
 

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撰文 : 陳詠妍

北角半山 港區國安法 豪宅 放盤 二手市場

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