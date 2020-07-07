【輪•流轉@iM網欄】輪商的工作日常

此專欄第一次跟大家見面，先說一聲「大家好！」。加入窩輪牛熊證市場銷售工作第十個年頭，回想過去，文章寫過不少，但原來幾乎全部都在談市場、推廣產品、或以投資者教育為主，今次不如唔好推冧巴，講啲日常嘢和趣事啦！

那就先談談工作吧，畢竟大家最初認識我，很多時也是因為工作關係。平日我可能會出現在不同電視、網台等平台，內容清一色都是關於股市和窩輪牛熊證，但其實這只是我日常工作的一小部份。

作為一個窩輪牛熊證銷售員，工作花最多時間在於「推廣及宣傳」，在我而言，這項工作又可再分為兩個層面，而兩層面相互關連，亦互相影響：第一層是建立及管理企業品牌，這對新公司來說尤其重要，務求有效加深投資者對公司的了解，而企業最希望能夠做到的，當然是建立投資者對品牌的忠誠度，不過，輪證市場不如一般消費產品，消費品較具獨特性，而輪證投資要考慮的因素不同，要建立投資者對品牌的鍾愛，更需多方面配合。

第二層的「推廣」則是實際的產品宣傳，銷售員需要先了解當時的市場情況，再根據市況，站在投資者的角度，選擇最合適的產品加以推廣，當然，運作利潤空間、成本也在考慮範圍之內。舉例說，發行商沽出恒指窩輪牛熊證，以期指作對沖，期指流通量大，供應既深且廣，對沖成本相對低，不過，換作個股，尤其是一些正股流通量較低、沒有期權的股份，對沖難度就會較高，故成本亦相對增加。

另外，引伸波幅是用以衡量窩輪價錢平貴的指標，加上相關資產價格當時的波動性，都是我們考慮推廣窩輪還是牛熊證的依據。入行十年，產品推廣的途徑隨著時代改變，由最初傳統的電視、收音機、報紙及雜誌廣告，逐步轉移至近年的數碼營銷，更著重即時性，快速按市況應變及「執生」之能力，往往成為成功的關鍵。

除了推廣產品，於發行產品時亦要考慮上述因素，發行輪證的工作，例如訂定產品條款、向港交所提交申請的程序亦多由銷售員負責。此外，不說你或許不知，接聽電話熱線亦是銷售員的工作一部份。故此，平時大家見到窩輪牛熊證銷售員，不只是「出鏡」，還有很多範疇的工作需要「一腳踢」。

講完一輪，其實除了讓大家更清楚我的工作之外，更重要是想講俾老闆聽，「我真係有好多嘢做㗎！」

重要風險通知

本結構性產品並無抵押品。

結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。

閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議 。

作者_葉文炘簡介： 現為瑞萬通博上市產品銷售部董事，從事窩輪牛熊證銷售工作十年。作為發行商，學懂的是要與時並進。投資市場不同主題輪流轉動，除了一般的窩輪牛熊證投資者教育、財經資訊外，亦分享日常生活、興趣等等，希望做到輪證以外，一樣精彩。

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