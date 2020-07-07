【善聞拾慧@iM網欄】新加坡如何培育創新人才？ 未來教育與基層上流

一直以來，世界高速發展的同時，貧富不均似乎是擺脫不了的詛咒。香港貴為已發展的地區，人均GDP排在名全球頭20位，仍不得不正視其堅尼系數高達0.5的社會現實。人所共知，致力打造公平的教育和競爭環境是拉近社會不均，推動基層向上流的不二法門，然而，事實卻告訴我們，香港貧窮學生仍然超過20萬，教育制度被貼滿「填鴨式教育」、「缺乏創意培養」等標籤，反映有極大改進空間。

在2016年的時候，「世界經濟論壇」（WEF）以「第四次工業革命」為主題，正式為世界經濟格局轉型定音。事實上，第四次工業革命不單改變著我們的經濟模式，亦正改變我們的生活、學習及工作模式。世界被賦予新的遊戲規則，不論背景強弱，地位高低，都需要重新適應新的時代。對基層而言，資源問題和孤獨學習都是值得關注的問題。早前參與港台的錄音節目的時候，我們就訪問了微軟香港的企業及公益事務總監，當中她提到一句說話讓我反思良多，就是如何在科技發展的同時不遺留任何人。

而與此同時，如何能夠讓社會不同階層的人士，都能夠融入未來經濟以至科技的發展，也是我們值得思考的問題。去年我就帶領了一班年輕人到訪新加坡認識其未來經濟，當地政府為了全面推動新加坡經濟的創新和轉型，於2016年開展了未來經濟的研究工作，諮詢了當地商會、企業、工會等不同界別的人士後，於2017年得出了一份《未來經濟委員會報告》，報告通過七大策略，爭取在未來的十年，幫助新加坡經濟實現 2％至 3％ 的增長。

當中最讓我感興趣的，是當地的人才培訓政策。早在未來經濟委員會成立之前，新加坡已開展了技能創前程（SkillsFuture) 的計劃，致力培訓當地人民準備和計劃未來的職涯發展。這個計劃的特別之處，在於為不同年齡的新加坡人提供不同的服務與支援，務求讓每個新加坡人都能掌握到未來需要的技能與自己的需要。

除了配合當地高等院校推出相關課程以及課程津貼以外，這個計劃亦設有學分來鼓勵人民持續進修，同時亦與當地的公司做好接軌的工作，與僱主一同設計技能架構，以確保學員能夠將所學的在工作上加以應用，並提升生產力。

反觀香港，近年初創企業的發展如雨後春筍，政府亦放大量資源、心力在創科人才的培育。然而，有關政策與資助計劃系出多門，往往迴響有限。要推動香港創新人才的發展，我們需要加強整合資源，作更長遠更有系統性的規劃。

新加坡培育創新人才的成功之道，在於能夠為不同年齡的人士都規劃出不同的學習藍圖，並作針對性的部署，當中涉及了當地教育局、勞福局、創新相關部門以至學界、商界聯繫的工作。

反觀香港，我們又有多掌握未來經濟所需的技能與走勢呢？基層又能夠如何與未來經濟接軌，這都是我們需要思考的問題。

作者_張樂芹簡介： 社會創新策略顧問，亞太區青年發展基金 共同創辦人，相信比起成功，我們更應學習面對失敗，亦希望透過創新教育與 科技可以拉近青年貧富的差距，找回社會的流動力。

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