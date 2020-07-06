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【網民熱話】夫婦買樓冇落老婆名　女方「無名無安全感」點算好？

環球政經 18:07 2020/07/06

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一對夫婦買樓，是否聯名置業從來都是一個大議題。有網民就此為友人感煩惱，他指朋友與丈夫一向「儲男用女」，但買樓時只落男方的名字，而沒有落女方的名字，理應之後以女方名字買第二層樓時，可以節省非首置印花稅，慳返不少。不過女方卻感到不滿，認為「無名無安全感」，不能保障她。網民出帖指，認識女方，男方正常人一個，已付「大訂」，律師指若要加名就要做過按揭，趕不及成交就要賠錢。

其他文章：【網民熱話】買樓三不買：兇宅、馬路旁、高壓電旁　網民：唔通個個住半山？

其他文章：【網民熱話】租客拒負責一半維修費　業主：應否趕走租客？

有網民點認真回應指：「最著數一定只用一個人名買樓，肯定十幾廿年都未必再買到多一層或買車位，就照加女方名。」已結婚就無謂聯名，浪費首罝名額。有網民「心水清」，直言覺得出帖人就是當事人，建議他坐低好好同太太解釋、分析，指即使兩人離婚，財產都會均分，有需要時可以諮詢律師。

有網民就像以「過來人」身份表示：「如果第一層樓，一定係落老婆名！少好多煩惱。」不過也有網民質疑，既然不信任對方，不明女方為何要與男方結婚。更有人斬釘截鐵，提出3大建議：「1.離婚 2.加名 3.自己消化」

網民意見不一，但只能說家家有本難唸的經，夫婦是否聯名置業，都應該由兩人從詳計議，避免影響感情。

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撰文 : 鄺庭芳

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