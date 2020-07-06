【疫市營商】麥當勞重量級魚柳系列新登場　購買即送禮品乙份

▲ 麥當勞「重量級魚柳早晨套餐」回歸，「重量級魚柳飽」和「重量級魚柳珍寶套餐」更全新登場，購買即送指定禮品乙份。 （麥當勞提供圖片）

麥當勞「重量級魚柳早晨套餐」7月7日回歸，「重量級魚柳飽」和「重量級魚柳珍寶套餐」更全新登場，只於早上11時前供應，購買即送指定禮品乙份。

▲ 麥當勞重量級魚柳系列新登場（麥當勞提供圖片）

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麥當勞聯同威露士、ar FÜM紡優美及Na+奈(十八本)，一連八星期送出120萬份家居及個人護理產品，只要購買重量級魚柳系列早晨套餐、精選早晨套餐(連飲品)、熱香餅精選套餐(連飲品)或珍寶套餐(連飲品)，便可獲贈指定禮品乙份。

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禮品包括7月7日至7月20日的 ar FÜM紡優美衣物留香珠套裝一包，包括殺菌留香珠(1包) 及衣物留香珠 (愛的宣言及薰衣草)(共2包)；7月21日至8月3日ar FÜM紡優美洗衣珠(愛的宣言)5粒裝一包；8月4日至8月17日威露士x 奈(十八本)夏日沐浴套裝，包括威露士保濕水透沐浴露(80毫升)一支及奈(十八本) 殺菌洗髮水(水療)(60毫升) 一支；8月18日至8月31日：奈(十八本)殺菌濕紙巾(白桃及西柚味) 共2包。

責任編輯：朱悅瀅