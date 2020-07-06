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【定期存款】滙豐中銀鬥減港元定存息 邊間發鈔行仲有高息？

金融經濟 17:28 2020/07/06

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滙豐今天全線減短中長息，繼中銀香港於上周六減息以來第2間發鈔行出手。

港元一個月拆息兩連跌，今天（7月6日）僅報0.42厘的逾兩年新低，滙豐全面減港元定存短中長息，包括把3個月期港元定存下調0.3厘，新息率至險守1厘；半年期則削0.2厘，更失守1厘大關，低見0.9厘；一年期亦調低0.05厘，新報0.8厘。專家指，下半年剛開局，中銀香港 （02388） 已率先於上周六（4日）全線砍港元定存短中長息，如今兩大發鈔行鬥劈息，料中小行再搶乘降息快車。

若只聚焦龍頭發鈔行，滙豐對上一次減港元定存息是在半年結前的6月22日，當時也全綫減；至於中銀更打從6月17日以來，至今已5度劈息，上周六中銀剛把3個月及半年期狠削0.3厘。

此外，觀乎今年首5個月的搶存戰市況，大都是滙豐先出手調整存息，其他中小銀行才跟隨。不過，自6月起形勢稍變，中銀頻頻減，更帶頭先開刀。

另外，渣打亦於上周五（3日）對港元定存息短減長加，調升半年及一年存息，當中加幅最大是一年期，上升0.3厘至0.95厘；半年期則微升0.05厘，新息率跟一年看齊。

不過，渣打卻減一個月港元定存息，原本的息率已超低，僅得0.25厘，新近再減0.1厘後，至乍現0.15厘。

經新一輪調息浪，比併3間發鈔行的港元定存息，目前渣打長息的減幅相對輕手，頓變大行中最高息，如一年存息以渣打的0.95厘居首，跑贏滙豐的0.8厘；而中銀於上周六削低0.1厘，至僅得0.75厘。

半年期息率方面，渣打亦以0.95厘，險勝滙豐的0.9厘及中銀的0.8厘；至於3個月期息率，渣打為1.15厘，超前滙豐及中銀的1厘。

那邊廂，中銀卻另闢戰線，搶攻針對政府向市民派錢一萬元，新客戶斥10萬元，存3個月港元定存享4.3厘，但須附帶條件才賺息逾千元。而原本稱冠市場大半年的工銀亞洲、旗下4.2厘，因而滑落至季軍；但中銀的特惠息不及冠絕全城的10厘。

政府的現金派發計劃於6月21日開始接受登記，但各大小銀行已爆搶客戰，信銀國際新推名為 「全民一萬、 通通有賞」的特別優惠，由6月28日至8月31日，現有客戶透過網上理財，又或inMotion動感銀行，成功登記「轉數快」，並綁定信銀國際戶口為轉數快預設戶口，同時利用上述動感銀行，敍造最多1萬元，3個月定期存款可享高達10厘息。這優惠同樣適用於新客戶，萬元戶期內賺盡亦只是250元。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 存款收息

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