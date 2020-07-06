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【港股追蹤】久沉板塊　受惠A股造好

股樓投資 16:13 2020/07/06

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港股今日午後大爆發，急升966點，主要原因當然與內地A股急升有關，上證指數全日升5.7%，收報3333點，滬深兩市成交更達1.6萬億，有如2015年大時代重臨一樣。A股上升，最受惠的自然是一眾中資金融股，特別是內險股，今日全綫上升，普遍更錄得逾10%升幅。

相關文章：【宏觀中國】上證暴漲5.7%　滬深兩市天量成交創5年新高

由於內險企業手持不少A股，故內地指數向好，市場憧憬投資收益率會上升，行業自然造好。中國太平（00966）及中國人壽（01339）今日均急升逾17%，非常誇張，新華保險（01336）、中國太保（02601）及中國人壽（02628）同樣錄得超過10%升幅；中國財險（02328）和藍籌龍頭中國平安（02318）已經是表現最「差」的內險股，但仍然升超過5%。

內險股受A股表現影響，今年積弱已久，近期乘內地股市復甦，成交大增，跟隨反彈，短期或有望繼續造好。惟上證指數未必能再爆升，加上內險股基本因素未有太多變化，市場仍靜待上半年業績表現，現價高追或未有太多潛在升幅。

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撰文 : 古植平

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