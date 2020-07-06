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荷蘭身分證將取消「性別」一欄 官員：「非必要資訊」

環球政經 16:08 2020/07/06

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荷蘭教育文化部長范恩格秀文（Ingrid van Engelshoven）最近對外表示，該國的身分證將於數年内取消註明持卡人性別，當地性小眾對消息表示歡迎，同時指此舉對非二元性別人士有鼓舞作用。

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根據《法新社》報道，荷蘭教育文化部長范恩格秀文向國會致函，提議從 2024/2025 年起，荷蘭身分證上將把性別欄刪除，在一般情況下，將會就「登記性別」資料設限，並認爲此項資料屬非必要。不過荷蘭國民的護照上，則仍會按照歐盟規定保留性別欄。范恩格秀文指，荷蘭並非首個取消身分證性別欄的歐盟成員國，德國的身分證上也沒有此欄。

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荷蘭一向注重性小衆權益，早於 2018 年開始承認「第三性別」（男女二元以外性別），當時荷蘭雙性人士視該政策為重大突破，因為相關人士不用在出世紙上標明性別。

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撰文 : 歐高榮

荷蘭

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