荷蘭身分證將取消「性別」一欄 官員：「非必要資訊」

荷蘭教育文化部長范恩格秀文（Ingrid van Engelshoven）最近對外表示，該國的身分證將於數年内取消註明持卡人性別，當地性小眾對消息表示歡迎，同時指此舉對非二元性別人士有鼓舞作用。

相關文章：【2020年世界競爭排名】新加坡蟬聯第一 美國、香港排名雙雙下跌

根據《法新社》報道，荷蘭教育文化部長范恩格秀文向國會致函，提議從 2024/2025 年起，荷蘭身分證上將把性別欄刪除，在一般情況下，將會就「登記性別」資料設限，並認爲此項資料屬非必要。不過荷蘭國民的護照上，則仍會按照歐盟規定保留性別欄。范恩格秀文指，荷蘭並非首個取消身分證性別欄的歐盟成員國，德國的身分證上也沒有此欄。

相關文章：【趁疫打劫】撞正梵高167歲冥壽 荷蘭博物館失竊值5千萬名畫

荷蘭一向注重性小衆權益，早於 2018 年開始承認「第三性別」（男女二元以外性別），當時荷蘭雙性人士視該政策為重大突破，因為相關人士不用在出世紙上標明性別。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！