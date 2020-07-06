【A股大升】滬綜指飆近6% 內地官媒形容A股「健康牛」

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【新股IPO】一文看清全部新股孖展數 祖龍娛樂47億孖展接力最旺
新冠肺炎疫情亦礙股市熾熱，A股周一（6日）暴漲，滬綜指升逾5.7%，報3332.88點；深成指亦漲逾4%。內地官媒新華社旗下《中國證券報》發表頭版評論文章，形容A股市況為「健康牛」，並指A股有必要、有條件、有基礎進入健康牛市。
文章指， 在全球經貿格局風雲變幻、數字經濟快速發展、貨幣寬鬆潮漲潮落的後疫情時代，資本市場「健康牛」將成為在危機中育新機。後疫情時代，經濟系統比以往任何時候都更加需要股市「健康牛」。
據內文，後疫情時代下，市場出現了三大變化︰
第一，經濟發展軌道正快速向數碼化、智能化切換。因應數字經濟大發展，資本市場要更大力度地推進科技與資本深度融合，更高效地推動經濟向創新驅動轉型，核心要義是深化註冊制改革。
其二，百年未有之大變局正深度演繹，全球產業鏈面臨重塑、大國博弈更趨激烈，既生動地詮釋著金融安全是國家安全的一部分，又深刻地昭示著成熟的金融市場必須掌握資源要素配置的話語權、定價權。經略國際格局大變化，資本市場要更大力度地深化改革、擴大開放，盡快提升國際競爭能力，主要路徑是堅定推進高水平雙向開放，助力國際金融中心建設。
其三，貨幣、財政寬鬆浪潮正席捲全球，零利率甚至負利率盛行，債務危機陰影揮之不去，監管部門需嚴防「大潮過後誰在裸泳」的後遺症。綢繆貨幣寬鬆大退潮，資本市場要更大力度地推進監管改革，築牢風險防火牆，關鍵在於強化科技監管，真正實現統一監管、功能監管。
文章提到，全球經貿關係更趨複雜，科技發展對金融支持的需求更加強烈，監管協調對金融風險的防範更為緊迫，迫切需要中國資本市場「牛」起來，為新經濟發展提供更強大的資本支持，為國際金融競爭增添更加自信的底氣，為金融風險防范守住不可逾越的底線，以實現推動中國經濟在危機中育新機、於變局中開新局的新使命。
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