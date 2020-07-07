【品質生活@iM網欄】良莠不齊又泛濫　請KOL？是福是禍避不過！

深夜，客戶傳來訊息：「好嬲呀！比KOL激死！致電冇人聽玩失縱，度期仲難過巨星……」現今，真正的KOL(Key Opinion Leader關鍵意見領袖)，即網絡紅人，在網絡上扮演著舉足輕重的角色，他們網絡上的一句話、一段片，都影響很多人的消費決定，更有不少藝人加入KOL行列分一杯羹。

在KOL泛濫的年代，良莠不齊，甚至部分被捧上神枱的網絡紅人，其工作酬勞及囂張的工作態度，可以跟明星一樣！不過以我接觸的經驗，比例上善良的KOL仍佔多數，但具質素的KOL卻寥寥可數。而KOL界鮮有當紅得長久，公關合作了好幾次的KOL，客人感到厭倦了，又會想公關發掘一下up and coming 的KOL的新星，很殘酷，但是事實！

當然身為公關，也避不開跟KOL合作，作為客戶宣傳的助力，本人很幸運，暫時絕大部分的合作都是愉快的。說回開首提及，客戶與一對美女KOL鬧翻了，誰是誰非已難以證實，客戶既然想我跟進拍攝，最重要協助客戶順利完成與KOL合作的宣傳片，拍攝當日一大清早，我與兩位美女KOL一踫面，就大讚她們比上鏡「又靚又瘦」開始，我們之間的隔膜幸而立即打破，但在場的客戶卻與兩位美女KOL全程零交流，尷尬的我猶如夾於三文治中間的一層作傳聲筒，幸得當日的導演協助下緩和了氣氛，令拍攝得以順利完成。

數到經典，莫說一次協助客戶找來的藝人孖寶KOL (對，又是一對的)為商場拍攝宣傳短片。由度期開始，孖寶KOL已令客戶「起火」，可能本身孖寶KOL是藝人，與他們經理人洽談過程中，細節不容易妥協，在孖寶KOL堅持自已的風格，與客戶守護商場的形象與管理原則下，大家爭持不休，難為了我這個中間人，首次被客人發出怨言，怪責我太善良不夠堅持。「為何要這樣處理報價單？」、「我們公司有我們的規矩……」、「這些字眼在我們公司立場是不能接受，請刪除」、「我們一直是這種風格、觀眾很喜歡，我們亦覺得沒有問題，若不接受，你們為何找我們拍攝呢？」

一大堆難題中，最莫明奇妙的，竟然合約寫明KOL需負責為是次拍攝的短片加強Facebook推廣帖文(Boost Post)谷收視率，KOL經理人卻堅稱字眼含糊有所誤會，無意出錢為Facebook帖文作推廣，為此我跟KOL經理人爭論不休，精神相當疲累，最後為免客人得悉後大發雷霆，我寧願自掏荷包推廣帖文，幸好KOL見狀亦想息事寧人，願意付出一半價錢推廣帖文，事件才得以解決。

在我經驗中，與家長級的親子KOL合作是最順暢舒服的，可能為人父母，比較懂體諒及善良，亦正因為他們自知不夠賣青春活力、吸睛顏值的年輕KOL般爆紅又有話題性，更加能珍惜每次獲得公關邀請合作的機會吧！我並不是否定KOL的價值，反之能夠長期都能帖佳文、拍好片的高水準KOL我深表欣賞及佩服，因為能夠一直維持人氣實在不容易。

作者_比雅簡介： 當過十多年傳媒後轉職PR，範圍離不開美容、時裝、旅遊、親子以及吃喝玩樂。客戶包括昂坪360、港鐵商場、旅遊局、拍賣會等。已緍不等於變師奶，窮不等於放棄夢想，沮喪時也不要放棄自己，就是堅持要過高質生活。

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