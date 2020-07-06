  • 31°C
香港時間 : 2020706日 (一) 18:18
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

美國切斷晶片供應　英國擬年底前逐部淘汰華為5G設備

環球政經 17:33 2020/07/06

分享：

華為一直遭受美國質疑，據外媒報道，美國於5月對制裁華為的行動進一步升級，而英國政府亦正草擬，打算於今年來逐步棄用華為的5G設備。

相關文章：繼加拿大後　新加坡主要電訊公司棄用華為建5G網絡

據《星期日泰晤士報》和《每日電訊報》報道，美國切斷華為的晶片供應後，英國國家網絡安全中心（NCSC）對華為進行緊急審查。報道提及，英國於1月時表示，華為在5G網洛設備中可扮演有限的角色，此番舉動疑惹怒當時打算令其他城市封殺華為的美國，引發英美緊張。美國重申，華為會國家帶來安全風險，並從事間碟活動，而華為就一一否認這些指控。

美國將晶片供應切斷後，英國情報機構GCHQ分支機構發表新報告，表示對華為有新的安全擔憂。《每日電訊報》報道，該項評估亦已完成，會於本周內提交給政府，並提到美國對華為的制裁，將迫使該公司使用「不受信任」（untrusted）的技術。此外，官員又正草擬，希望在6個月內停止英國5G網絡繼續使用華為。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

美國 英國 電訊 5G 晶片

上一篇文章

英國酒吧重開首個Super Saturday 酒客瘋狂喝下_ _萬升啤酒

下一篇文章

【港股追蹤】中芯股份有幾吸引？　連官媒人民日報都入飛認購
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

港區國安法通過後撻訂　內地客棄350萬離場
港區國安法通過後撻訂　內地客棄350萬離場
【移民英國】持BNO家長最想知道的十個問題 英國專家為你逐一解答
【移民英國】持BNO家長最想知道的十個問題 英國專家為你逐一解答
【網民熱話】租客拒負責一半維修費　業主：應否趕走租客？
【網民熱話】租客拒負責一半維修費　業主：應否趕走租客？
叫停第二家園計劃　馬來西亞：將重審制度
叫停第二家園計劃　馬來西亞：將重審制度
【步向財務自由】窮小子低位儲股票　10年擁7位數資產
【步向財務自由】窮小子低位儲股票　10年擁7位數資產
狠劈250萬沽維景灣畔　代理：另有內情　非賣樓移民
狠劈250萬沽維景灣畔　代理：另有內情　非賣樓移民