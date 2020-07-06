美國切斷晶片供應　英國擬年底前逐部淘汰華為5G設備

華為一直遭受美國質疑，據外媒報道，美國於5月對制裁華為的行動進一步升級，而英國政府亦正草擬，打算於今年來逐步棄用華為的5G設備。

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據《星期日泰晤士報》和《每日電訊報》報道，美國切斷華為的晶片供應後，英國國家網絡安全中心（NCSC）對華為進行緊急審查。報道提及，英國於1月時表示，華為在5G網洛設備中可扮演有限的角色，此番舉動疑惹怒當時打算令其他城市封殺華為的美國，引發英美緊張。美國重申，華為會國家帶來安全風險，並從事間碟活動，而華為就一一否認這些指控。

美國將晶片供應切斷後，英國情報機構GCHQ分支機構發表新報告，表示對華為有新的安全擔憂。《每日電訊報》報道，該項評估亦已完成，會於本周內提交給政府，並提到美國對華為的制裁，將迫使該公司使用「不受信任」（untrusted）的技術。此外，官員又正草擬，希望在6個月內停止英國5G網絡繼續使用華為。

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