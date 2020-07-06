【派錢1萬】進修增值有前途　學英語水電為移民鋪路（附課程連結）

▲ 政府派錢1萬元，可學習英語課程、技術類課程、烹飪課程等，為移民鋪路。（British Council及機電工程協會網站圖片）

政府派錢1萬元，除了消費購物，亦可持續進修。除了之前提及的護理、駕駛及電腦課程，為第二職業做準備，亦可學習英語課程、技術類課程、烹飪課程等，為移民鋪路。

【派錢1萬】進修增值有「錢」途 學護理駕駛為第二職業做準備（附課程連結）

1. 英語課程

移民成為最近熱門話題，如英國、澳洲、加拿大等地，不過要移民到以英語為主的國家，英語是基本條件，如澳洲技術移民大多要求申請人IELTS考試，每項分數達6分或以上。坊間有不少IELTS課程，如British Council有長至57小時的全方位應試課程，亦有應試技巧一天工作坊；IDP則有IELTS英國簽證及移民測試 (IELTS for UKVI)。

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2. 技術類課程

有移民顧問指有技術人士比普通大學生更易申請移民。若想靠勞力的人，不妨嘗試報讀水電工程課程，機電工程協會(香港)有不少電工A牌及B牌的課程。若靠腦力的人，可嘗試報讀會計課程，如香港商業專科學校的專業會計高級文憑 (兼讀制)，為投身會計行業作準備。

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3. 烹飪課程

除了技術移民，有不少人投資移民開餐廳，如有港人夫婦試居台灣高雄，投資50萬港元開港式茶餐廳。不過，首要條件是要懂得烹飪。網上不難找相關課程，包括香港西廚學院、煤氣烹飪中心、星廚管理學校等，有中菜、法國菜、意大利菜、甜品等選擇。

責任編輯：朱悅瀅