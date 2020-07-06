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【宏觀中國】上證暴漲5.7%　滬深兩市天量成交創5年新高

股樓投資 15:50 2020/07/06

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中港股市一字記曰：「牛」。上證指數周一（6日）暴升5.7%，一舉突破3300點。各項指標均顯示大市氣氛高漲，例如滬深兩市交易額再破萬億元，北向資金持續增加，以及場外配資活動重現等。

其他文章：【宏觀中國】中國式「羅賓漢」　90後股票開戶數大增

據新浪財經數字，滬深兩市成交額達到1.57萬億元人民幣，比上周五（3日）再增33%，創5年新高。另一方面，滬深股通連續3日錄得淨流入，合共淨入金額已超過400億元人民幣。

事實上，整體A股的升勢相當全面，上海A股周一共有逾1,400隻上升，佔比達94%，股價下跌的股份只有85隻。深圳A股上升股份超過2,000隻，佔比同樣是94%，下跌只有118隻。

其他文章：【攻破兩萬六】中港金融股齊炒上　恒指半日大升875點

大市交投活躍，令一些交易系統超負荷。消息指，有投資者反映國內招商證券的APP上午一度死機15分鐘，需要重新登入。

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撰文 : 高式古

中國 成交 上海證券交易所綜合股價指數 A股

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