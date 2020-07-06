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【網民熱話】買樓三不買：兇宅、馬路旁、高壓電旁　網民：唔通個個住半山？

環球政經 15:51 2020/07/06

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置業離不開要考慮物業的地理位置和周邊配套，奈何個個都想有五星級的家，唔通個個都可以買到五星級的家咩。有網民出帖，大講置業常識，他指：「買樓三不買是常識，兇宅，馬路旁，高壓電旁，尤其香港！」網民大驚回應指：「馬路都唔得？唔通個個都要住半山？」

其他文章：【網民熱話】租客拒負責一半維修費　業主：應否趕走租客？

其他文章：【網民熱話】夫婦買樓冇落老婆名　女方「無名無安全感」點算好？

「買樓三不買」帖文一出，隨即引起網民討論，普遍著眼於出帖者所指，馬路旁的物業都成為不買之選。有網民質疑，市區有多少住宅不在馬路旁？難道要所有人都住在半山？

也有網民表示，馬路旁無問題，只要不是墳場、醫院、警局附近便可。有人則篤信風水，認真回應指：「墳場都要睇公眾墳定私家墳， 風水學嚟講私家墳係對風水有好處， 公眾墳就煞氣重。 對住廟宇、殯儀館都會影響健康。」

按出帖者的置業條件，學網民所指，南丫島、馬灣、愉景灣、龍珠島等等就會成為大家夢想中的家。更有網民笑言長知識：「我本來認為三不買係無錢，冇錢，同埋沒有錢。」

不過，也有自稱住在馬路旁的網民表示，馬路旁車聽大又多塵，對此表示慨嘆。有網民則認真分析：「價錢反映質素，有錢，你有選擇，無錢，你將貨就價。」

大家心中的「三不買」又會是甚麼呢？

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撰文 : 鄺庭芳

風水 龍珠 馬灣 愉景灣 香港 物業
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