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【券商股】中信建投連環破頂 惟H股較A股折讓仍達77%

金融經濟 15:11 2020/07/06

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中信建投股價屢創新高，惟H股折讓仍近8成。

受惠於A股行情、合併傳聞、科創板及新三板改革等利好消息，中資券商股近日股價暴漲。其中，市傳將會合併的中信建投 （06066） 及中信証券 （06030） 股價水漲船高。值得注意的是，雖然中信建投近日屢創新高，但其H股仍較A折讓77%。

中信建投H股最新報13.24元，而A股則為52.47元人民幣，可見H股仍相對A股有大幅度折讓。但更須留意的是，該股AH價差存在已久，一直未見有收窄的跡象。而AH股價差亦普遍在於個中資券商股，如中國銀河 （06881） Ｈ股折讓達63.5%；申萬宏源折亦達58.3%。

中信証券澄清合併傳聞

中信証券日前再度發澄清公告，表示注意到有媒體報道稱中國中信集團將收購中信建投 的股份，以及與中信建投已內部同意一項合併計劃。中信証券公布，未獲悉有關傳聞的相關信息，也不存在應披露未披露的信息。

中信建投亦澄清，未曾召開過黨委會審議批准傳聞提到的相關計劃，也未得到任何股東有關傳聞的書面或口頭信息，不存在應披露而未披露的信息。

相關文章︰中資券商股瘋炒　中信証券再澄清︰未討論過與中信建投重組合併（第二版）

中國傳加快中信證券中信建投合併 擬由中信集團收購股份（第二版）

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香港股票 中信建投証券（06066） 合併 人民幣 屢創新高 中信証券（06030） 中國銀河（06881）

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