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【新股IPO】弘陽服務1971一手中籤率30%　定價4.15元

股樓投資 14:48 2020/07/06

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由弘陽地產(01996)分拆上市的弘陽服務(新上市編號：1971)將於明日掛牌，錄得超額認購111.82倍，經重新配發後，公開發售部份股份達5,000萬股，佔整體發售50%。一手中籤率30%，抽100手穩獲一手。此外，該股以4.15元定價，集資淨額將為3.65億元，農銀國際為獨家保薦人。

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弘陽服務集團在管物業組合包括住宅物業、商業物業及其他物業，其中商業物業主要指購物商場、家居裝飾及家俱商場、酒店及主題公園，其他物業則包括寫字樓及學校。公司業務重心在長三角地區，尤以江蘇為重。2017至2019年，公司收益分别為2.57億、3.49億及5.03億元，複合年增長率為39.9%，毛利分别為5805萬元、6977萬元及1.27億元，年度溢利分别為2870萬元、3300萬元及5710萬元，複合年增長率為41%。

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撰文 : 張以正

弘陽地產（01996） 弘陽服務（01971） 香港股票

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