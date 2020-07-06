▲ 【印度抖音被禁】 印版TikTok2日吸2200萬用戶 印度人改投國貨

中國及印度在邊境的流血衝突，令中印關係惡化，包括抖音海外版TikTok在內的數十款手機應用在印度被禁，成為印度本土手機應用崛起的難得機遇，帶挈印度版抖音Roposo用戶數目急升，短短兩日吸納2200萬用戶。

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印度影片分享應用程式Roposo創辦人Mayank Bhangadia表示，TikTok被禁後，其印度主要對手Roposo用戶數量急速上升，只用兩日，便多了2200萬新用戶。

Android版Roposo的下載次數，由TikTok被禁前的5000萬，增至逾8000萬，用戶增長速度十分驚人，Mayank Bhangadia對趨勢樂觀，認為突破1億指日可待。

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印度禁用TikTok的政策，令大批TikTok印度用戶急於尋找其他平台，造就Roposo彈起。2014年創立的Roposo，用戶數以千萬計，團隊數目僅200多人，集團計劃大舉招攬人才，聘請多1萬人，並進軍國際市場。

印度總理莫迪（Narendra Modi）大力推動印度製造，推出印度自力更生計劃（Aatma Nirbhar Bharat），令印度興起使用印度貨潮流，加上抖音被禁後的特殊事件，Mitron、Chingari等功能類似的平台，用戶數目近期顯著上升。

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責任編輯：文青青

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