  • 31°C
香港時間 : 2020706日 (一) 14:42
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【印度抖音被禁】印版TikTok2日吸2200萬用戶 印度人改投國貨

環球社會熱點 14:26 2020/07/06

分享：

【印度抖音被禁】 印版TikTok2日吸2200萬用戶 印度人改投國貨

中國及印度在邊境的流血衝突，令中印關係惡化，包括抖音海外版TikTok在內的數十款手機應用在印度被禁，成為印度本土手機應用崛起的難得機遇，帶挈印度版抖音Roposo用戶數目急升，短短兩日吸納2200萬用戶。

【中印衝突】TikTok向印度保證「中方要求亦不會交出數據」

【中印衝突】莫迪退出微博 中國網民要求印大使館跟進

印度影片分享應用程式Roposo創辦人Mayank Bhangadia表示，TikTok被禁後，其印度主要對手Roposo用戶數量急速上升，只用兩日，便多了2200萬新用戶。

Android版Roposo的下載次數，由TikTok被禁前的5000萬，增至逾8000萬，用戶增長速度十分驚人，Mayank Bhangadia對趨勢樂觀，認為突破1億指日可待。

【中印衝突】印度封殺59個中國App 禁用微信抖音

【中印衝突】印度反華情緒勁 小米稱不影響生意

印度禁用TikTok的政策，令大批TikTok印度用戶急於尋找其他平台，造就Roposo彈起。2014年創立的Roposo，用戶數以千萬計，團隊數目僅200多人，集團計劃大舉招攬人才，聘請多1萬人，並進軍國際市場。

印度總理莫迪（Narendra Modi）大力推動印度製造，推出印度自力更生計劃（Aatma Nirbhar Bharat），令印度興起使用印度貨潮流，加上抖音被禁後的特殊事件，Mitron、Chingari等功能類似的平台，用戶數目近期顯著上升。

【中印衝突】中國外交部據報首認傷亡 印媒點名華高官

【中印衝突】中國外交部據報首認傷亡 印媒點名華高官

責任編輯：文青青

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」
外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

地緣政治 政治 軍事衝突 莫迪 中印關係 中國 印度 抖音

下一篇文章

【美國疫情】休斯敦每4人檢測1人確診 醫院恐兩周逼爆

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【BNO】港人申請入籍英國 點解要住滿5+1年？
【BNO】港人申請入籍英國 點解要住滿5+1年？
【中美角力】特朗普或謀3招對付中國「數日內出手」
【中美角力】特朗普或謀3招對付中國「數日內出手」
【BNO移民】英國買樓容易了？樓價8年來首次下跌
【BNO移民】英國買樓容易了？樓價8年來首次下跌
【BNO】英國裁員大屠殺 搵工搜索「摘水果」熱爆
【BNO】英國裁員大屠殺 搵工搜索「摘水果」熱爆
【BNO】入籍前要知 BNO與英國公民護照有何分別
【BNO】入籍前要知 BNO與英國公民護照有何分別
新型冠狀肺炎全球疫情（07月06日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月06日 時間14:00）