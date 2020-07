【美國疫情】休斯敦每4人檢測1人確診 醫院恐兩周逼爆

美國的新冠肺炎疫情惡化,全國增至超過288.8萬人確診,死亡人數逼近13萬人。其中德州作為疫情新熱點,確診數字未見回落趨勢。德州最大城市休斯敦的市長表示,休斯敦的檢測確診率逼近25%,更警告該城市的醫院可能會在兩周内逼爆。

【美國疫情】特朗普稱99%病例無害 食藥局長拒辯護

【美國疫情】德州新增確診再破紀錄 部分醫院迫爆

美國CNBC報道,休斯敦市長特納(Sylvester Turner)周日(6日)表示:

休斯敦市的重症留院患者幾何級增長,如我們未能迅速控疫,市内醫療系統或於兩周内面臨重要問題。

(The number of people in our ICU beds has exponentially increased.In fact, if we don’t get our hands around this virus quickly, in about two weeks our hospital system could be in serious, serious trouble.)

特納又指出,休斯頓醫院可以增加病床數目,但目前主要面臨醫護人手短缺的問題。

【歐洲疫情】西班牙兩個自治區再封城 再現酒吧群組

【澳洲疫情】維州再封城 反彈病例佔比高達9成

德州上周六(4日)的確診病例突破紀錄,單日有8,258人確診。該州衛生部門數據顯示,州内近20萬人的檢測結果呈陽性,包括休斯敦的哈里斯縣有超過3.5萬人確診。

特納更表示,休斯敦的檢測確診率已飆升至接近25%,即接近每4人檢測就有1人確診。而休斯敦為美國人口第四大城市,人口約230萬人。他指出,有色人種遭到疫情的影響嚴重,尤其是西班牙裔居民。

免費下載 hket App,關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷|立即訂閱送高達$480訂閱禮品

責任編輯:何穎兒

▲ 德州最大城市休斯敦的檢測確診率逼近25%,該市市長更警告醫院可能會在兩周内逼爆。