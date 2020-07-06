美國人移民新西蘭意慾增65% 或與抗疫成效有關

美國疫情持續之際，美國人移民新西蘭意慾大增，或與新西蘭抗疫成功有關。新西蘭移民局數據顯示，5月查閱移民新西蘭資訊的美國人數量，按年大增65%。而英國人移民新西蘭的意慾，則按年增加18.5%。

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新西蘭移民局公布，在其網站瀏覽移民新西蘭資訊的美國人，4月按年增37%；5月則按年增65%，即有8萬美國人表達有意移民新西蘭。

英國公民對移民新西蘭意慾亦增加，5月按年增18.5%，即3.1萬人。訪問該網站的其他主要國籍是澳洲人、南非人等。

在2016年，特朗普（Donald Trump）當選美國總統，以及英國舉行脫歐公投後，兩地公民移民新西蘭意慾亦大增。

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在2016年美國大選後的24小時內，美國有56,300人到訪新西蘭移民局網站，比每日平均2,300人有大幅的增長。同時，亦有7,000多名美國人登記表示有意移民新西蘭，為每月平均水平的兩倍多。

新西蘭早在3月25日進入全國封鎖狀態，到5月才開始放寬限制，透過關閉邊境並執行嚴格的居家令，有效防止新西蘭疫情擴散。

新西蘭確診新冠肺炎人數不足1,500人，死亡人數為22人。對比美國確診人數高達280萬，死亡人數亦高達近13萬。

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責任編輯：楊心悅