中國內蒙古現鼠疫確診案　　當局發布3級預警

中國內蒙古巴彥淖爾市衛健委公布，於上周六（4日）有醫院上報1宗疑似腺鼠疫病案，並於昨日（5日）確診，目前患者已在當地接受隔離；昨日當局亦發布鼠疫3級預警，預料會持續於今年年底。

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據內媒報道，位於巴彥淖爾市烏拉特中旗溫更鎮的1名牧民，曾於鼠疫病疫源地內活動。該名患者在烏拉特中旗人民醫院就診時確診腺鼠疫。當局於5日發布鼠疫3級預警，有專家建議進行「“三不三報」，「三不」為不進食疫源動物、不私捕疫源動物、不攜帶疫源動物及其產品出疫區；「三報」則為發現疑似鼠疫患者需報告、病(死)旱獺及其他動物要上報，以及發現不明原因的高熱病人和急死病人要報告。

此外，中國預警程度分為4級（一般）、3級（較大）、2級（重大）、1級（特別重大）等4個級別。

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