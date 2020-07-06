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【新股IPO】金融街物業首日掛牌無令投資者失望　一手賬面賺2,100元

股樓投資 17:14 2020/07/06

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獲女股神劉央入股的金融街物業（新上市編號︰1502）首日掛牌，表現果然無令投資者失望，其股價高開26%，報9.3元，一度曾高見10.08元，收市報9.46元，較招股價7.36元升28.5%；不計手續費，以每手1,000股計，賬面賺2,100元。

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事實上，該股在周五的暗盤表現已不俗，於耀才交易場，收報9.35元，較招股價高27%，一手帳面賺1990元；在輝立交易場則收報9.32元，較招股價高26.6%，一手帳面賺1960元；若投資者是透過富途交易就更高興，因其暗盤價最高，收報9.5元，較招股價7.36元高29.1%，一手帳面賺2140元。

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金融街物業香港公開發售部分超額認購145.22倍，國際發售部分已獲大幅超額認購，1手中籤率20%，抽50手，即50000股才穩獲1手；將於7月6日主板掛牌。

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撰文 : 張以正

金融街物業（01502） IPO 香港股票

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