【謎網股】華融金控擬私有化華融投資 華融金控飆升256%（第三版）

▲ 華融金控擬以合約安排方式將華融投資私有化，兩股股價急漲。

華融金控 （00993） 、華融投資 （02277） 今早發布聯合公告，華融金控計劃以合約安排方式將華融投資私有化。根據建議，華融金控將向華融投資股東提出有條件股份交換要約，每持有1股華融投資股份，可換取2.82股新發行的華融金控股份。根據公告，相當於溢價36.45%。

目前華融投資已發行股本包括18.16億股，全部構成計劃股份。計劃生效後，華融金控將向計劃股東配發及發行合共約51.2億股華融金控股份，佔公司已發行股本約142.7%，佔經擴大已發行股本約58.8%。

華融金控、華融投資今早急漲，華融金控曾升162%，半日報0.28元，升88%，成交330萬元；華融投資曾升6成，半日報0.475元，升53%，成交524萬元。

華融金控全日升幅擴大至256%，成交2257萬元；華融投資升68%，成交1347萬元。

華融金控，以及系內的中國華融 （02799） 及華融投資，名字同時出現在獨立股評人David Webb於2018年10月發表的「26隻不能沾手股票」名單中，被稱為「新謎網」股。

（第三版更新全日股價表現）

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