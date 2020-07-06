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【港股牛市】滙豐中移動跑贏大市 牛市初現還是藍燈籠再起?

金融經濟 15:51 2020/07/06

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港股午後一度大升最多近千點，恒指一舉衝越26000關之餘，並升穿約處26100點的250天綫（俗稱「牛熊分界綫」），港股牛市初現。

惟與近日升市不同的是，今日升勢並非由騰訊（00700）、港交所（00388）主導，而是由弱勢藍籌領軍。當中近年積弱的滙豐（00005）及中移動（00941）同升逾半成跑贏大市，卻為大升市加添幾分「藍燈籠」憂慮。

股市「藍籌燈」之說，源於古時家中有人身故，便會在門前掛起藍色燈籠的習俗。股壇中人便以此引伸，比喻弱勢股份突表現神勇，可能是升市已近尾聲的利淡訊號。

建行工行  弱勢藍籌同領漲

受英國監管機構禁止今年內派息所困擾，滙豐今年以來仍累跌約35%，相對恒指現僅跌約6%，大幅跑輸接近30個百分點，即每投資10萬元，多蝕近3萬元。如此弱勢藍籌，今卻全日跑贏大市，升幅6%；另1藍燈籠作表是中移動，惟中移動近期表現相對好一點，今年以來約跌12%。

投資者以滙豐、中移動為港股藍燈籠，擔心資金追捧滙豐、中移動，或反映其他藍籌風險溢價過高，換個角度看可視為利淡短期後市。

弱勢藍籌同為重磅股  資金水銀瀉地  

惟只要拉濶一點，可以發現領漲藍籌不限滙豐、中移動，更大功臣是建行（00939）、平保（02318）、友邦（01299）及工行（01398），除友邦升4%與大市相若外，其他內銀、內險股全部大幅6%至7%，大幅跑贏恒指。

上述4大中港金融股，與滙豐、中移動的最大共通點，是恒指重磅股，與騰訊及港交所，佔據恒指重磅股前8位。騰訊、港交所近日累積升幅已大，股價初現疲態，其他指數重磅股卻獲資金全綫追捧，可視為資金水銀瀉地，全綫買貨推升大市的訊號。港股牛市，可能較想像中走得更高、更遠。

相關文章：【A股破頂】A股創1年高  港股爆上還會遠嗎?（訂戶專享）

撰文：劉德斌

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騰訊控股（00700） 派息 香港股票 恒生指數 滙豐控股（00005）

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