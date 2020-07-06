英國政府擬派消費券救經濟 成人可獲5000蚊

▲ 英國政府正考慮推出消費券計劃，向每名成年英國人派500英鎊（約5,000港元）的消費券。

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，除了本港政府派錢1萬元，多個國家及地區都推出經濟刺激措施，希望吸引民眾消費。英國媒體報道指，英國政府正考慮推出消費券計劃，向每名成年英國人派500英鎊（約5,000港元）的消費券，而未成年者則可獲250英鎊。

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疫情導致英國多個行業陷入危機，研究機構Opinium與英國智庫Bright Blue合作進行調查，發現參與英國政府疫情保障就業計劃的企業中，有44%表示當計劃於今年10月底結束後，公司計劃解僱部分甚至大量員工。

英媒《衛報》報道指，英國智庫「決議基金會」（Resolution Foundation）與英國財政部商討經濟刺激措施，建議政府派發消費券來推動經濟復甦。據悉，當局打算規定消費券只可用於較受疫情衝擊的行業，例如零售業、飲食業及酒店業，不適用於網上購物。

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基金會指出，與削減增值稅或單次發放現金等措施相比，政府派發現金券會更有效鼓勵民眾外出消費購物，從而更能推動經濟復甦。

有經濟學家表示，不少高收入家庭如獲發現金，寧願儲蓄多於消費，而減稅對低收入家庭的幫助也較小，因為他們傾向消費免稅商品。

如按照成年人獲發500英鎊、未成年人獲發250英鎊的金額計算，英國政府的消費券計劃約需耗資300億英鎊（約3,000億港元）。

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但英國財政部拒絕對計劃發表評論，指財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）將於周三（8日）公佈經濟復甦計劃的下一階段詳情。據悉，新措施將包括向英國國家職業服務局增撥約3,200萬英鎊的資金，可幫助英國四分之一民眾求職時獲專業建議。英國政府更計劃增聘數百名職業顧問，料上述措施可使約27萬人受惠。

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責任編輯：何穎兒