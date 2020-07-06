▲ Kanye West想參選 選美國總統有甚麼條件？

距離11月美國大選僅有數個月，美國饒舌歌手Kanye West宣布參與美國總統大選，以「團結國家建立未來」。Kanye West過去屢次宣稱要參選美國總統，到底參選美國總統需具備那些條件？

根據《美國憲法》，美國總統須年滿35歲，是「自然出生的美國公民」（natural-born citizen），並需在美國居住14年以上。「自然出生的美國公民」的意思，是指需在美國出生。

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Kanye West今年43歲，他於美國佐治亞州亞特蘭大出生，並一直在美國生活，故此符合參選美國總統的條件。路透社報道指，由於部分州分的截止時間未過，Kanye West可以以獨立參選人身分報名參選。

不過，沒有共和、民主兩個黨派的支持下，Kanye West若競選美國總統，並非一件易事。翻查歷史數據，過往總統選舉，平均有逾100人登記參選，但其曝光率難以與共和、民主兩黨的候選人相比。

在兩黨的支持下，候選人往往能夠籌集巨額資金，以作造勢大會等宣傳。特朗普與希拉莉2016年大選中，共籌集24億美元（約187.2億港元）。

英國《衛報》亦指，Kanye West若以獨立人身分參選，他必須收集各州人士的聯署，要求美國50州及首都把他名字印上選票上。有部分州分容許以繳費取代聯署信。專家認為，在新冠肺炎疫情下，收集聯署信十分有難度。

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責任編輯：楊心悅