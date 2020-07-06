【5G網絡】OPPO參與英國首個5G獨立組網建構　開發網絡切片方案

▲ ）。中國內地廠商OPPO最新宣布，夥拍Vodafone及愛立信（Ericsson）合作，參與完成英國首個5G獨立組網，並提供首個5G SA網絡切片（Network Slicing）服務。

為加快推出5G普及化，目前全球各地電訊商均以非獨立組網（Non Standalone，NSA）模式進行5G網絡的部署，不過要真正支援嶄新5G服務，就須採用獨立組網 （Standalone，SA）。中國內地廠商OPPO最新宣布，夥拍Vodafone及愛立信（Ericsson）合作，參與完成英國首個5G獨立組網，並提供首個5G SA網絡切片（Network Slicing）服務。

目前的NSA非獨立組網，即是由4G LTE與5G基於雙連接技術進行聯合組網的方式，用現有的4G基礎設施，進行5G部署。但是核心網（Core Network）及控制介面均會運用4G網絡。所以為了真正實現5G網絡功能，各地電訊商紛紛積極部署，採用5G基站與5G 核心網的獨立組網架構。

綜合內地媒體報道，OPPO聯合愛立信，基於OPPO手機Find X2 Pro與Reno3，分別與美國芯片生產商高通（Qualcomm）以及台灣聯發科技（MediaTek）開發了手機側的網絡切片解決方案，令用戶可以在該5G SA網絡環境中自主選擇切片。

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該5G SA網絡於英國考文垂大學（Coventry University）建構，其網絡切片服務當中，亦有專門連接校園的網絡服務，助校內師生快速連網，以及進行低時延、高清晰度的遙距授課等。

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責任編輯：張寶燕