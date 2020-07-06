【美股期貨】3大指數期貨造好　道指期貨升約400點

▲ 【美股期貨】3大指數期貨造好 道指期貨升逾300點

美股上周五假期休市，投資者聚焦經濟刺激措施加碼以幫助應對新冠肺炎疫情的前景，加上亞太區股市造好，上證升逾5%，帶動美股期貨於亞洲時段上升，道指期貨升400點。

【16：34】Tesla（美︰TSLA）盤前升5.9%，報1280美元。

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【16：33】報道指股神巴菲特（Warren Buffett）主理的巴郡，以近100億元美元收購美國天然氣運輸集團Dominion Energy的天然氣傳輸和儲存資產。Dominion Energy（美︰D）盤前升13.7%，報94美元。

【16：28】蔚來汽車（美︰NIO）盤前升15.7%，報10.85美元。

【16：15】內地股市上升，中概股盤前造好，拼多多（美︰PDD）盤前升8.6%，報100.99美元，企100美元水平。

【16：10】道指期貨升幅擴大，升406點，報26165點；標指期貨升38點，報3167點；納指期貨升130點，報10486點。

【12：17】道指期貨升352點，報26111點；標指期貨升36點，報3165點；納指期貨升136點，報10492點。

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責任編輯︰梁浩碩

