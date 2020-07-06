【歐洲疫情】西班牙兩個自治區再封城 再現酒吧群組

▲ 加利西亞自治區（Galicia）衛生當局說，最近疫情爆發與酒吧有關，區內累計258宗確診病例。

歐洲多國在月前陸續解封，但部分地區出現疫情反彈。一度是歐洲疫情震央的西班牙，有地區因新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情而再次實施封城，人口有7萬人的西北部加利西亞一個沿海地區由當地周日（5日）午夜起，限制民眾進出。連同上周六（4日）已開始實施封城的加泰羅尼亞自治區，受影響人口約30萬。

加利西亞自治區（Galicia）衛生當局說，最近疫情爆發與酒吧有關，區內累計258宗確診病例，其中盧戈省就有117宗病例。目前，酒吧和餐廳只可招待一半客人。

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當局宣布，加利西亞自治區禁令為期5天，從周日（5日）凌晨至周五（10日）。除非工作需要，民眾被禁止進出該區，但居民在區內仍可自由活動；最多10人聚會，並強制民眾在戶外佩戴口罩。

西班牙東北部的加泰羅尼亞自治區早一天已經對一個地區實施類似封城措施，影響人口達21萬。加泰羅尼亞自治區人口達750萬人，截至上周五（3日），該區錄得累計確診病例72,860宗，並有12,586人死亡，是其中一個受新冠肺炎重創的地區。

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西班牙全國有25萬多人感染新型冠狀病毒，28,385多人死亡，疫情至今大致受控，過去三星期每日死亡病例回落至單位數。西班牙已重新對其他歐盟國家及英國開放邊境。

記者：葉芷樺