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【派錢1萬】零售+食肆　一文看清商場各優惠

商業 12:07 2020/07/06

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各商場和零售商推出一系列的消費優惠，冀吸引及刺激消費者消費。（資料圖片）

港府派錢1萬元，港人最快今日便可收到。各商場和零售商推出一系列的消費優惠，冀吸引及刺激消費者消費。以下為各商場就派發1萬元的消費優惠：

1. ELEMENTS圓方
圓方推出兩項消費優惠，包括「食1,000元送500元」，及即日於場內零售商消費滿6,800元送總值達1,200元購物現金券及商戶禮券。

【疫市營商】港府派錢1萬　圓方推消費優惠吸客

2. 信和商場
信和旗下5大商場推出大型抽獎活動，送出逾3萬份獎品及近200萬元的購物餐飲現金券。

【疫市營商】信和5商場推抽獎活動　獎品總值逾300萬元

3. 恒隆
恒隆旗下商場推出「跨商場」自選商戶現金券，只要消費滿指定金額並登記為會員，即可獲得。

【疫市營商】恒隆推出「跨商場」自選現金券　每次使用數目不限

4. 港鐵商場
港鐵旗下3個商場推出「仲夏夜滋味」活動和「週末購物優惠券獎賞」，吸引消費者於場內食肆和零售商消費，消費滿指定金額，分別可獲50元餐飲優惠券一張，及200元物優惠券。

【消費優惠】3大港鐵商場攜手谷消費　1元可嚐逾十間餐廳招牌菜

5. 新地商場
新地旗下商場分別推出不同的消費優惠，例如MOKO的玩具祭和東港城的1萬消費優惠等。

【疫市營商】新地6大商場夏日聯場優惠　高達950元商場贈劵

【疫市營商】MOKO Jr. 玩具祭特價發售動漫精品　EVA高達迪士尼都有

【疫市營商】東港城推1萬消費優惠　送4大主題購物券

責任編輯：馬意文

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