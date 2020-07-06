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【保就業計劃】第三批僱主名單公佈 中原地產、TVB、周大福居首（附名單連結）

金融經濟 12:06 2020/07/06

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政府公佈第三批「保就業」計劃僱主名單，共涉3萬僱主。

政府今日公佈第三批「保就業」計劃領取工資補貼的僱主名單，涉及約3萬名僱主，工資補貼額合共約77億元，有關僱主承諾於補貼期內維持超過33萬名受薪僱員。

本輪獲得最多補貼的為中原地產代理有限公司，涉及資助額1.1億元，承諾受薪僱員人數為5,612人。其次是電視廣播有限公司（00511，TVB），涉及資助額8,568萬元，承諾受薪僱員人數3167名；周大福 （01929） 涉及7,727萬元，承諾受薪僱員為2,835人。

美聯商業管理有限公司獲6,329萬元，承諾受薪僱員人數3,141人，而莎莎 （00178） 則獲5,986萬元，涉及2,165名僱員。

「保就業」計劃秘書處亦於今日開始向第四批約1.1萬名成功申請僱主發放工資補貼，涉及的補貼額約63億元，承諾受薪僱員人數約27萬。秘書處亦將會向第四批約一萬名自僱人士發放7,500元的一次過資助。

「保就業」計劃第一期申請於6月14日截止，共收到168,799名僱主及259,860份自僱人士申請。到目前為止，秘書處及代理人完成審批超過10萬宗僱主申請，佔所有僱主申請的六成，涉及總資助額為254億元，惠及僱員數目111萬人；秘書處亦向共約8.4萬名合資格自僱人士發放一筆過7,500元資助，涉及總資助額6.3億元。

名單連結

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