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【S3XY】Tesla推限量版「沽空短褲」 每條售價69.420美元

股樓投資 16:23 2020/07/06

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Tesla股價周四（2日）突破1,200美元，Tesla創始人馬斯克 （Elon Musk）發文稱，要生產「沽空短褲」送給沽空特斯拉的投資者。上周日（5日）Tesla在綫商店就推出了一系列品牌服裝，當中包括限量版的「沽空短褲」。

「沽空短褲」配以紅色緞面，上有金色飾邊設計，前面印有Tesla標誌，背面則印上「S3XY」字眼，分別代表Tesla經典車型。

根據官網顯示，每條短褲的售價為69.420美元，馬斯克曾於2018年宣稱，考慮「420美元」將Tesla私有化，因此招致美國證券交易委員會（SEC）以誤導投資人的罪名起訴。

上周四（7月2日）Tesla創始人馬斯克 （Elon Musk）在推特上發文挑釁SEC，並在推特上發文：「誰穿著沽空短褲（short shorts）」，以嘲諷做空Tesla的投資者。年初至今，Tesla股價已經大升189％，超越豐田成為市值全球第一大車廠。

相關文章：Tesla市值躍升全球第一車廠　馬斯克：將送「沽空短褲」給沽空者

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撰文 : 國際組

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